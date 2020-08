Ιστορική συμφωνία Ισραήλ-Εμιράτων με φόντο την Τουρκία και το Ιράν

Ο κορονοϊός είναι, βέβαια, το μείζον πρόβλημα που είναι, ωστόσο μπορεί να μετατραπεί και σε ευκαιρία υπό την πίεση των καταστάσεων (όχι απαραιτήτως των υγειονομικών).

Μέσα στο εφετινό καλοκαίρι, τον Ιούνιο συγκεκριμένα, είχαν σημάνει οι σάλπιγγες όχι της Αποκαλύψεως, αλλά της συνεργασίας στη Μέση Ανατολή με σκοπό την αντιμετώπιση της πανδημίας. Το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έδωσαν τα χέρια και συμφώνησαν σε ιατρική συνεργασία, με έμφαση στην ανάπτυξη τεχνολογιών που θα ενισχύσουν την υγειονομική ασφάλεια στην περιοχή. Ομως την Πέμπτη 13 Αυγούστου αποδείχτηκε ότι εκείνο ήταν μόνο το πρώτο βήμα.

Διότι το Ισραήλ και τα Εμιράτα συνήψαν συμφωνία περί «εξομάλυνσης των διμερών σχέσεών τους», και μάλιστα η ανακοίνωσή της έγινε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Πράγματι, ο Ντόναλντ Τραμπ, με τον γνωστό τρόπο του («τιτίβισμα» στο Twitter), ανακοίνωσε στον κόσμο ότι άλλο ένα ταμπού έπεσε. Το Ισραήλ αποκτά διπλωματικές σχέσεις με μία από τις σουνιτικές χώρες του Κόλπου. Σπουδαία υπόθεση!

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020