Η απελευθέρωση ισραηλινών «κατασκόπων» φέρνει συνομιλία Ερντογάν – Μπένετ

Οι τουρκικές αρχές άφησαν ελεύθερο ζευγάρι Ισραηλινών που είχαν συλλάβει και κατηγορούσαν για κατασκοπεία, διότι φερόταν να φωτογράφισαν την κατοικία του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια εκδρομής στην Κωνσταντινούπολη.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ διέψευσε κατηγορηματικά πως το ζευγάρι, ο Μόρντι και η Νάταλι Οκνίν, επιδίδονταν σε κατασκοπεία, διαβεβαιώνοντας πως δεν εργάζονται για καμιά ισραηλινή κρατική υπηρεσία. Και οι δύο είναι οδηγοί λεωφορείου.

Σε κοινή δήλωση με τον υπουργό Εξωτερικών Γιαΐρ Λαπίντ, ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε τον τούρκο πρόεδρο για τη συνεργασία του, ενώ προσθέτει ότι και πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ παρενέβη για την απελευθέρωση του ζεύγους το οποίο επέστρεψε στο Ισραήλ με λίαρ τζετ.

