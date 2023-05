Επίθεση με drones στη Μόσχα – ζημιές σε κτίρια

Η Μόσχα έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης στόχος μιας σπάνιας επίθεσης με τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που προκάλεσαν «μικρές» υλικές ζημιές σε κτίρια αλλά όχι θύματα, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Μόσχας, Σεργκέι Σαμπιάνιν.

«Το πρωί, τα ξημερώματα, επίθεση με drones προκάλεσε μικρές υλικές ζημιές σε κτίρια. Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της πόλης έχουν σπεύσει επιτόπου (…) Κανένας δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά», τουλάχιστον με βάση τις πληροφορίες «ως τώρα», ανέφερε ο δήμαρχος μέσω Telegram.

Σύμφωνα με ρωσικά κανάλια στην πλατφόρμα Telegram, τέσσερα από 10 UAVs που κινούνταν προς τη ρωσική πρωτεύουσα καταρρίφθηκαν. Ο περιφερειάρχης της Μόσχας έκανε λόγο μέσω της ίδια πλατφόρμας για «αρκετά» τέτοια αεροσκάφη που αναχαιτίστηκαν καθώς πλησίαζαν την πόλη.

Είναι η δεύτερη επίθεση με drones εναντίον της Μόσχας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Η πρώτη σημειώθηκε στις αρχές του μήνα και είχε στόχο το Κρεμλίνο. Οι δράστες παραμένουν άγνωστοι, με την ουκρανική ηγεσία να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή αλλά τους Αμερικανούς να «δείχνουν» ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες.

Moscow City Officials have announced that Air Defense Batteries were able to Shoot Down at least 10 Drones which were Detected over the City within the last few hours, with Damage from Debris and “Successful Impacts” affecting multiple Residential Buildings; it was additionally… pic.twitter.com/oSKgOIR8E4

