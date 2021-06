Επική νίκη της Μαρίας Σάκκαρη και πρόκριση στους «16» του Ρολάν Γκαρός

Η Μαρία Σάκκαρη έγραψε μια νέα σελίδα στην ιστορία της ελληνικής αντισφαίρισης: μετά από μία συγκλονιστική μάχη στο χώμα του Ρολάν Γκαρός, η οποία διήρκησε σχεδόν τρεις ώρες, η ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-1 σετ (7-5, 6-7 [2], 6-2) της Βελγίδας Ελίζ Μέρτενς και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της στους «16» του φημισμένου τουρνουά Γκραν Σλαμ.

Η Μαρία Σάκκαρη πέταξε εκτός το Νο 15 της παγκόσμιας κατάταξης και πέρασε στους «16» της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει μια από τις κορυφαίες τενίστριες στον κόσμο, την Αμερικανίδα Σοφία Κενίν, η οποία βρίσκεται στο Νο 5.

Με τη νίκη που πέτυχε απέναντι στην Μέρτενς, μάλιστα, ξεπέρασε τη μητέρα της, Αγγελική Κανελλοπούλου, η οποία είχε φτάσει δύο φορές μέχρι τον τρίτο γύρο του Ρολάν Γκαρός, το 1985 και το 1987.

Fourth-round debut 💃@mariasakkari records her best ever result at #RolandGarros, dismantling Elise Mertens 7-5, 6-7(2), 6-2. The No.17 seed meets Kenin next. pic.twitter.com/fQ3WDPUmyH

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2021