Εντυπωσιακή αύξηση του ΑΕΠ στο 7,7% στο β’ τρίμηνο του 2022

Ανάπτυξη 7,7% εμφάνισε η ελληνική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο του έτους, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η ΕΛΣΤΑΤ, έναντι αναθεωρημένων ρυθμών 8% που είχαν σημειωθεί το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Σε τριμηνιαία βάση, η ελληνική οικονομία εμφάνισε ανάπτυξη 1,2%, έναντι αναθεωρημένων ρυθμών 2,9% το πρώτο τρίμηνο.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 8,1% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2021, με τις ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου να αυξάνονται κατά 8,7%. Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 20,8%, καθώς οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 3,3% και οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 47,4%.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 15,5%, με τις εισαγωγές αγαθών να αυξάνονται κατά 17,5% και τις εισαγωγές υπηρεσιών κατά 9,3%.

Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε κατά 1,2% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2022. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 1,0%.

Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 2,5%, καθώς οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,4%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 7,2%. Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 5,8%, με τις εισαγωγές αγαθών να αυξάνονται κατά 5,6% και τις εισαγωγές υπηρεσιών να αυξάνονται κατά 7,6%.

Τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την ανάπτυξη στο β’ τρίμηνο χαιρέτισε με μήνυμά του στα social media και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για αύξηση του ΑΕΠ πέρα από τις προσδοκίες. «Το όραμά μου παραμένει μια Ελλάδα ευημερίας για όλους» τόνισε.

Greece's GDP surges 7.7% yoy in second quarter, yet again confounding expectations. We will continue to work to improve our citizens living standards, particularly those at the lower end. My vision remains a Greece prosperous for all.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) September 7, 2022