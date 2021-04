Ενοχος για τον φόνο του Τζορτζ Φλόιντ ο Ντέρεκ Σόβιν

Σχεδόν ένα χρόνο μετά τον θάνατο του αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ, ο οποίος πυροδότησε ένα παναμερικανικό κύμα διαδηλώσεων, ο αστυνομικός Ντέρεκ Σόβιν κρίθηκε ένοχος και για τα τρία σοβαρά αδικήματα που τον βάρυναν.

Επειτα από διάσκεψη που έφτασε τις 10 ώρες οι δώδεκα ένορκοι κατέληξαν αργά την Τρίτη στην απόφαση για τον αστυνομικό από την Μινεάπολη.

Ο 45χρονος Σόβιν, που είχε δηλώσει αθώος στο δικαστήριο, ήταν κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία του Τζορτζ Φλόιντ, τον οποίο είχε ακινητοποιήσει πάνω στο οδόστρωμα με λαβή που πίεζε τον λαιμό του. Ο θάνατος, έπειτα από 9 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα πίεσης, προήλθε από ασφυξία, παρά τις αγωνιώδεις εκκλήσεις του Φλόιντ να πάρει μια ανάσα. Ηταν 25 Μαΐου 2020.

Ο κατηγορούμενος αντιμετώπιζε τρία διαφορετικά αδικήματα για τον θάνατο του Φλοιντ, με διαφορετικές ποινές, για τα οποία κλήθηκαν οι ένορκοι να αποφασίσουν τον βαθμό ενοχής του αστυνομικού. Ελαφρύτερα ήταν τα αδικήματα σε βάρος άλλων τριών αστυνομικών, οι οποίοι θα δικαστούν μέσα στο 2021.

Ο Σόβιν κατηγορείτο αφενός για ανθρωποκτονία χωρίς πρόθεση, διότι επιτέθηκε στον Φλόιντ προκαλώντας τον θάνατο του. Η ποινή φτάνει μέχρι κάθειρξη 40 ετών. Δεύτερον, κατηγορείτο για φόνο τρίτου βαθμού, διότι αμέλησε να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή. Η ποινή φτάνει μέχρι κάθειρξη 25 ετών.

Τέλος ήταν κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, διότι ακινητοποίησε τον Φλόιντ και προκάλεσε μεγάλο κίνδυνο για τη ζωή του. Η ποινή μπορεί να φτάσει τα 10 χρόνια.

Η συνολική ποινή και για τα τρία ανέρχεται σε πάνω από 70 χρόνια. Ο δικαστής θα αποφάσιζε αν ο Σόβιν θα εκτίσει τις ποινές χωριστά ή κατά συγχώνευση, γεγονός που θα μειώσει τον χρόνο κάθειρξης.

Ο πρώην αστυνομικός μεταφέρθηκε αμέσως μετά την ανάγνωση της απόφασης εκτός της αίθουσας του δικαστηρίου με χειροπέδες και θα οδηγηθεί στη φυλακή.

Είχε ακούσε μάλλον ανέκφραστος την ετυμηγορία, την ώρα που έξω από το δικαστήριο το πλήθος ξεσπούσε σε ζητωκραυγές.

WATCH: Derek Chauvin is led away in handcuffs.

The jury found Chauvin, the former police officer who knelt on George Floyd’s neck for more than 9 minutes, guilty on all three counts https://t.co/6HiDMAiEqF pic.twitter.com/LBzswOVkDR

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) April 20, 2021