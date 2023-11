Ελεύθεροι 13 ισραηλινοί και 12 ταϊλανδοί όμηροι της Χαμάς

Σαράντα εννέα ημέρες από τότε που ξεκίνησε ο εφιάλτης τους, 13 ισραηλινές γυναίκες και ανήλικοι, και 12 ταϊλανδοί όμηροι απελευθερώθηκαν από την Χαμάς το απόγευμα της Παρασκευής, όπως προέβλεπε η συμφωνία με το Ισραήλ και η συμφωνία της τελευταίας στιγμής με την Αίγυπτο για λογαριασμό της ταϊλανδικής κυβέρνησης.

Οι όμηροι μεταφέρθηκαν στην Αίγυπτο από το πέρασμα της Ράφα, από τη νότια Γάζα, και από εκεί θα μεταφέρονταν σε νοσοκομεία του Ισραήλ.

Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης ανακοίνωσε, το απόγευμα της Παρασκευής, ότι οι ταϊλανδοί όμηροι απελευθερώθηκαν με διαμεσολάβηση της αιγυπτιακής κυβέρνησης.

Στις 7 Οκτωβρίου, οι τρομοκράτες της Χαμάς είχαν απαγάγει περίπου 26 ταϊλανδούς εργάτες γης από τα κιμπούτς στο νότιο Ισραήλ, εκτός από τους ισραηλινούς πολίτες.

«Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης της Αιγύπτου απέδωσαν», ανέφερε η Κρατική Υπηρεσία Πληροφοριών της Αιγύπτου (SIS).

Λίγο μετά τις 4:30 το απόγευμα, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι 13 ισραηλινοί όμηροι είχαν παραδoθεί στον Ερυθρό Σταυρό, στην πόλη της νότιας Γάζας, Χαν Γιουνίς, και μεταφέρονταν στη Ράφα με ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, οι 12 από τους 13 ομήρους που απελευθερώθηκαν την Παρασκευή, είχαν απαχθεί από το κιμπούτς Νιρ Οζ.

Το απόγευμα της Παρασκευής, στο συνοριακό πέρασμα στη Ράφα, βρίσκονταν δεκάδες δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο και πλήθος κόσμου, που περίμεναν να ανοίξει η συνοριακή πύλη για να περάσουν στην Αίγυπτο τα αυτοκίνητα που μεταφέρουν τους απαχθέντες.

Από εκεί, οι 13 ισραηλινοί πολίτες θα μεταφέρονταν στη στρατιωτική βάση Χαρετζίμ, στο νότιο Ισραήλ και μετά σε νοσοκομεία στο Τελ Αβίβ, μετά τις 6 το απόγευμα, όπου θα τους περίμεναν οι συγγενείς τους.

Το Reuters μετέδιδε ζωντανές εικόνες στο Twitter από τη Ράφα, ενώ η ισραηλινή κυβέρνηση από νοσοκομεία του Τελ Αβίβ.

We have completed preparations to receive the released hostages upon their return to Israel from Gaza.

In coordination with government ministries and security authorities, we have prepared to quickly receive the released hostages and give them all the necessary support.

We… pic.twitter.com/ndbKEdGD1d

— Israel Defense Forces (@IDF) November 24, 2023