«Aθώος» ο μητροπολίτης Μόρφου για τις εμετικές δηλώσεις κατά των ομοφυλοφίλων

Mητροπολίτης Μόρφου – conversion therapy – hate speech

————-English follows————-Οι gay αναδίδουν πνευματική ΜΠΟΧΑ! H βρομιά αυτή είναι ιδιαίτερη και διακριτή για τους αγίους ανθρώπους! Δια της προσευχής και της αποφυγής του σεξ όμως, μπορούν να αλλάξουν την μπόχα αυτή σε ευωδία και να "θεραπευτούν"! Τα λόγια αυτά αποτελούν ξεκάθαρη ρητορική μίσους αφού παρακινούν τους ανθρώπους να μας βλέπουν σαν μιασμένους, μολυσμένους και επικίνδυνους για την κοινωνία. Παράλληλα, ο εν λόγω μητροπολίτης ισχυρίζεται κάτι επιστημονικά ατεκμηρίωτο και αντιδεοντολικό: το ότι η ομοφυλοφιλία μπορεί να "θεραπευτεί" διά της πίστης και προσευχής. Πρόκειται για μια επικίνδυνη θέση που μπορεί να οδηγήσει πολλούς νέους και νέες στην αυτοκαταστροφή. Η Accept δε θα παραμείνει με σταυρωμένα τα χέρια, αφού εξετάζει νομικά μέτρα, τόσο απέναντι στη ρητορική αυτή, όσο και απέναντι στις πρακτικές μεταστροφής που πράττουν ορισμένοι ιερωμένοι. Gay people STINK spiritually! That smell is distinguish, betraying the gay people to holy men! However, if they abstain from sex and pray the gay away, they could be converted. This is a clear case of hate speech, pushing people to see us sick, filthy and dangerous to the society. At the same time, bishop claims something that it could be very harmful for young homosexual people, that homosexuality could be converted to heterosexuality through spiritual guidance.Accept will not stand by doing nothing to this hate speech and to conversion therapies of some Orthodox priests. Legal actions are being considered.

