Αποκλείστηκε η Σάκκαρη από το US OPEN

Εκτός συνέχειας του US OPEN έμεινε η Μαρία Σάκκαρη γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 από την 19χρονη αμερικανίδα Σοφία Κένιν.

Η ελληνίδα αθλήτρια ξεκίνησε πολύ καλά κερδίζοντας το πρώτο σετ όμως η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Η ελληνίδα πρωταθλήτρια -νούμερο 30 στην παγκόσμια κατάταξη- δεν τα κατάφερε απέναντι στην 19χρονη αμερικανίδα Σοφία Κένιν που είναι το νούμερο 65 στον κόσμο γνωρίζοντας την ήττα με 2-1 σετ (6-4, 1-6, 4-6).

Sofia Kenin with another match showing what a competitor she is, running down Maria Sakkari for another notable US Open win for her. A rough day for the Greek hopefuls #usopen pic.twitter.com/POqf4VbClS

— Andrew Jerell Jones (@sluggahjells) 30 Αυγούστου 2018