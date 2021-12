Αποκηρύσσουν τον Mr. Big οι πρωταγωνίστριες του «Sex and the City» 

Το ότι ο «Mister Big», ο πολύς πρωταγωνιστής του «Sex and The City», δεν ήταν άγιος, η «Κάρι» και οι φίλες της το γνώριζαν ανέκαθεν. Αλλά οι βαριές κατηγορίες για σεξουαλική βία που διατυπώθηκαν εναντίον του ηθοποιού Κρις Νοθ, ο οποίος έχει ταυτιστεί απόλυτα με τον χαρακτήρα του «Μίστερ Μπιγκ», συγκλόνισαν και απογοήτευσαν βαθιά τις πρωταγωνίστριες της θρυλικής σειράς που μόλις άρχισε να προβάλλεται ξανά, έπειτα από δεκαεπτά χρόνια, με τον τίτλο «And just like that…».

«Λυπηθήκαμε βαθιά ακούγοντας τις κατηγορίες κατά του Κρις Νοθ. Στηρίζουμε τις γυναίκες που μοιράστηκαν τις οδυνηρές εμπειρίες τους. Γνωρίζουμε ότι πρέπει να ήταν πολύ δύσκολο να το κάνουν και τις συγχαίρουμε για αυτό», ανέφεραν σε κοινό μήνυμά τους, στους λογαριασμούς τους στο Instagram, οι τρεις πρωταγωνίστριες της επικής σειράς: η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, η «Κάρι» η οποία αρχικά ήταν ερωτευμένη (στους έξι πρώτους κύκλους της σειράς), στη συνέχεια παντρεύτηκε (σε μία από τις ταινίες που ακολούθησαν) και τελικά κήδεψε (στο πρώτο επεισόδιο της νέας σειράς) τον Μίστερ Μπιγκ· η Σίνθια Νίξον, η δικηγόρος «Μιράντα Χομπς» στη σειρά, που το 2018 δεν δίστασε να διεκδικήσει την πολιτεία της Νέας Υόρκης από τον Αντριου Κουόμο ο οποίος, όμως, αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση του τον περασμένο Αύγουστο λόγω μιας σωρείας καταγγελιών για σεξουαλική παρενόχληση· και η Κριστίν Ντέιβις που υποδύεται τη ραφινάτη «Σάρλοτ».

Ο 67χρονος Κρις Νοθ αρνείται τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «ψευδείς». Δεν αρνείται ότι συνευρέθηκε με τις δύο γυναίκες που τον κατηγόρησαν πρώτες, αλλά υποστηρίζει πως ό,τι έγινε μεταξύ τους, έγινε συναινετικά.

Η 40χρονη Ζόι και η 31χρονη Λίλι (τα ονόματά τους είναι φανταστικά, επιλέχτηκαν με στόχο την προστασία της ιδιωτικότητας τους από το The Hollywood Reporter που προέβη στη δημοσίευση των καταγγελιών) δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, ενώ εξιστόρησαν την τραυματική εμπειρία τους σε διαφορετικές στιγμές. Οι ιστορίες τους, όμως, έχουν πολλά κοινά σημεία. Αμφότερες καταρχάς μίλησαν για άσκηση βίας.

Η Ζόι δήλωσε ότι ήταν 22 ετών όταν ο Νοθ φέρεται να τη βίασε σε διαμέρισμα στο δυτικό Χόλιγουντ το 2004, ενώ η Λίλι ανέφερε ότι τη βίασε στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη το 2015, όταν ήταν 25 ετών. Μια τρίτη γυναίκα δήλωσε στο Daily Beast ότι ο ηθοποιός τη βίασε το 2010 στο γραφείο ενός εστιατορίου, επίσης στη Νέα Υόρκη, όπου δούλευε ως σερβιτόρα όταν ήταν 18 ετών.

Υποστηρίζουν ότι αυτό που τις ώθησε να μιλήσουν δημοσίως ήταν η δημοσιότητα που έλαβε η αναπάντεχη αποχώρηση του «Mister Big» από τη νέα σειρά. Εμφανίζεται μόνο στο πρώτο επεισόδιο και μάλιστα πεθαίνει. Ο Κρις Νοθ φέρεται να διαπραγματεύτηκε σκληρά με τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη της σειράς Μάικλ Πάτρικ Κινγκ για μία και μοναδική εμφάνισή του, καθώς δεν ήθελε να συνεχίσει να σχετίζεται το όνομά με τον χαρακτήρα του «Μίστερ Μπιγκ».

Επιδίωξή του ήταν να γυρίσει σελίδα στην καριέρα του, υποδυόμενος έναν πρώην διευθυντή της CIA στη σειρά «The Equalizer» του CBS. Ωστόσο, όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις –ανεξάρτητα από το εάν ευσταθούν ή όχι οι κατηγορίες εναντίον του– η CBS έσπευσε να τον απολύσει. Ο Κρις Νοθ αναγκάστηκε επίσης να αποχωρήσει από πρακτορείο Α3 Artist που τον εκπροσωπούσε, ενώ έχασε και ένα συμβόλαιο ύψους δώδεκα εκατομμυρίων δολαρίων για τη διαφήμισης μιας τεκίλας. Και μάλλον θα τερματιστεί και η συνεργασία του με την Peloton.

Αφότου ο «Μίστερ Μπιγκ» άφησε την τελευταία του πνοή στο πρώτο επεισόδιο του «And Just Like That…» έπειτα από εντατική άσκηση σε ένα στατικό ποδήλατο της Peleton, η αξία των μετοχών της εταιρείας μειώθηκε κατά 11% στη Γουόλ Στριτ. Για να αποκαταστήσουν τη ζημιά, οι διαφημιστές της σκέφτηκαν να γυρίσουν ένα σποτ με πρωταγωνιστή έναν αναστημένο «Μίστερ Μπιγκ». Σχεδόν αμέσως μετά τις καταγγελίες εναντίον του Κρις Νοθ, το βίντεο που είχε ήδη γίνει viral αποσύρθηκε.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News