Απόδραση από το Brexit στην Αυστραλία προτείνει η Κάιλι Μινόγκ

Ενα από τα πιο γνωστά «εξαγώγιμα προϊόντα» της, την ποπ σταρ Κάιλι Μινόγκ, έριξε στη μάχη του τουρισμού η Αυστραλία, η οποία στοχεύει στους βρετανούς τουρίστες στην εποχή μετά την έξοδο της χώρας τους από την ΕΕ.

Στο τρίλεπτο διαφημιστικό, που κόστισε 15 εκατ. δολάρια Αυστραλίας (10 εκατ. ευρώ), παρουσιάζονται όλα όσα τραβούν στη χώρα τους επισκέπτες της.

Βλέπουμε παραλίες, άγρια φύση, ζώα που δεν υπάρχουν πουθενά αλλού, όπως και «ντόπιοι που μιλούν τη γλώσσα σου». Μαζί με την τραγουδίστρια εμφανίζονται διάσημοι αθλητές, όπως η κορυφαία τενίστρια Ας Μπάρτι και ο ολυμπιονίκης κολυμβητής Ιαν Θορπ, γράφει ο Guardian.

Καθόλου τυχαία το διαφημιστικό παίχτηκε στη Βρετανία λίγο πριν από το χριστουγεννιάτικο μήνυμα της Ελισάβετ Β’.

Οι Αυστραλοί κλείνουν το μάτι στη μονάρχη, που (τυπικά) είναι επικεφαλής της χώρας τους. Η Μινόγκ εμφανίζεται σε ένα σαλονάκι, που όπως μαθαίνουμε, είναι στο Σάντριγχαμ. Δεν πρόκειται όμως για την κατοικία της βασίλισσας, αλλά για το ομώνυμο προάστιο της Μελβούρνης.

Το τραγούδι «Matesong» (σε μια ελεύθερη μετάφραση «το τραγούδι του κολλητού») μιλά ειδικά για τα προβλήματα της μετά το Brexit εποχής. Η λύση, μας λέει η Κάιλι, είναι στα κουόκα, ένα σπάνιο και χαριτωμένο μαρσιποφόρο, τόσο άκακο που οι τουρίστες (και η Μινόγκ) βγάζουν σέλφι μαζί του.

Merry Christmas #Lovers! 🎄I can’t wait to share my special message with you on @itv, and my cute Quokka mate here also makes an appearance. Make sure you tune in just before the Queen’s speech today. #ad pic.twitter.com/fs9FCb4zZd

— Kylie Minogue (@kylieminogue) December 25, 2019