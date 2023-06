«Από τους δεινόσαυρους στις γιαγιάδες»: τα πεντάχρονα και η έννοια του παρελθόντος

Παιδαγωγοί νηπιαγωγείων και μουσείων, φορείς και άτομα που ασχολούνται με την πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος, είναι προσκεκλημένοι στο εκπαιδευτικό σεμινάριο «Δεινόσαυροι και γιαγιάδες – επιστροφή στο μέλλον» που διοργανώνει το Σουηδικό Ινστιτούτο και η Πρεσβεία της Σουηδίας δύο φορές: τη Δευτέρα και Τρίτη, 12 & 13 Ιουνίου στις 18:00 στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, Μακρυγιάννη).

Οι ομιλήτριες θα μας παρουσιάσουν μια μέθοδο που βασίζεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα From dinosaurs to grandmother – back to the future, το οποίο εξερευνά το πώς σκέφτονται τα πεντάχρονα παιδιά αυτό που ονομάζουμε «παλιά χρόνια» και ανοίγει διάλογο για τις έννοιες του χρόνου και της ιστορίας.

Η μέθοδος εργασίας έχει προκύψει μέσω της σύμπραξης του Mουσείου του Bohuslän με το The Bohuslän’s Local Heritage Association και με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα προσχολικής αγωγής.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα From dinosaurs to grandmother – back to the future έχει ήδη σημειώσει μεγάλη επιτυχία, αποσπώντας τιμητική διάκριση στην εκπαίδευση για την πολιτιστική κληρονομιά (OMEP, The World Organization for Early Childhood Education) αλλά και υποψηφιότητες για σημαντικά βραβεία, όπως το Σουηδικό βραβείο UNESCO 2021 και το βραβείο FUISM (Ενωση για την Εκπαιδευτική Ανάπτυξη στα Σουηδικά Μουσεία) 2021.

Ομιλήτριες

Ελίζαμπεθ Κορσάντερ, Επιμελήτρια εκπαιδευτικών θεμάτων στο Μουσείο του Bohuslän. Πτυχιούχος στην Κλασική αρχαιολογία και Ιστορία, με σπουδές στην Εθνολογία, την Ιστορία της τέχνης και τη Μουσειοπαιδαγωγική.

Μαρίκα Ράσμπεργκ, Υπεύθυνη για τον συντονισμό και την ανάπτυξη των Τοπικών Ιστορικών Κοινωνιών στο Μουσείο του Bohuslän/The Bohuslän’s Local Heritage Association. Πτυχιούχος στην Ιστορία και Εθνολογία, με σπουδές στην Ιστορία της τέχνης, την Παιδαγωγική και τον Τουρισμό.

Eρικα Στραντ, Διευθύντρια ιδρύματος προσχολικής αγωγής (συμμετοχή διαδικτυακά). Παιδαγωγός προσχολικής αγωγής, ειδική σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Μέλος του Σουηδικού OMEP.

Συμμετοχή

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα αγγλικά και είναι δωρεάν. Το ίδιο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί δύο φορές, στις 12 και στις 13 Ιουνίου, στις 6 μ.μ. στο Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών (Μητσαίων 9, Μακρυγιάννη), αλλά και διαδικτυακά μέσω Zoom.

Για να δηλώσετε συμμετοχή (είτε με φυσική παρουσία, είτε διαδικτυακά), παρακαλούμε εγγραφείτε εδώ

Περισσότερες πληροφορίες: Ελένη Άνδροβικ, [email protected], τηλ. 210 92 32 102.

Οι διοργανωτές

Σουηδικό Ινστιτούτο Αθηνών, Πρεσβεία της Σουηδίας στην Αθήνα, Μουσείο του Bohuslän, The Bohuslän’s Local Heritage Association.

