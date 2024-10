Αλαλούμ στη Γεωργία: Όλοι λένε ότι κέρδισαν τις εκλογές!

Αλαλούμ επικράτησε στη Γεωργία με το που έκλεισαν οι κάλπες των εκλογών και με όλες τις πλευρές να υποστηρίζουν ότι κέρδισαν!

Τα exit polls καθόλου δεν βοήθησαν στο να ξεκαθαρίσει η εικόνα, αφού δίνουν εντελώς αντιφατικές προβλέψεις για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.

Σε ένα από αυτά το κυβερνών κόμμα Γεωργιανό Όνειρο φέρεται να κερδίζει με άνεση, ενώ δύο άλλα προβλέπουν ότι η αντιπολίτευση θα έχει την πλειοψηφία στο νέο κοινοβούλιο!

Το κανάλι Imedi TV, που στηρίζει το Γεωργιανό Όνειρο, προέβλεψε νίκη του συντηρητικού κόμματος με ποσοστό 56%. Τα κανάλια Formula και Mtavari Arkhi, που στηρίζουν την αντιπολίτευση, λένε ότι τα φιλοδυτικά κόμματα θα καταφέρουν, όλα μαζί, να ελέγξουν το 150μελές κοινοβούλιο.

Το έξι πολ που διενεργήθηκε από το αμερικανικό ινστιτούτο Edison Research για λογαριασμό ενός τηλεοπτικού σταθμού που τάσσεται υπέρ της αντιπολίτευσης δείχνει ότι τα τέσσερα αντιπολιτεύομενα κόμματα που έχουν συνασπιστεί συγκεντρώνουν ποσοστό 51,9% έναντι 40, 9% για το Γεωργιανό Όνειρο.

Ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής του κυβερνώντος κόμματος Μπιτζίνα Ιβανισβίλι, πανηγύρισε τη νίκη του στις εκλογές στα κεντρικά γραφεία του κόμματος που κατέχει την εξουσία εδώ και πάνω από μια δεκαετία. «Η χώρα μας θα έχει μεγάλες επιτυχίες τα επόμενα τέσσερα χρόνια», σχολίασε ο Ιβανισβίλι.

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν, χωρίς να περιμένει την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων, έσπευσε να συγχαρεί το φιλορωσικό κυβερνών κόμμα της Γεωργίας για τη «συντριπτική νίκη» του στις εκλογές. «Οι κάτοικοι της Γεωργίας ξέρουν ποιο είναι το καλύτερο για τη χώρα τους και σήμερα ακούστηκε η φωνή τους» ανέφερε.

Η ηγέτιδα του αντιπολιτευόμενου Ενωμένου Εθνικού Κινήματος Τίνα Μποκουτσάβα δήλωσε στο Reuters ότι το κυβερνών κόμμα ηττήθηκε… «Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα έπαιρναν τοις μετρητοίς τους ισχυρισμούς του Ιβανισβίλι περί κυβερνητικής πλειοψηφίας», σχολίασε η Μπουκουτσάβα. «Θα περιμένουμε τα τελικά επίσημα αποτελέσματα, όπως ο ηττημένος θα πρέπει να είναι πρόθυμος να παραδεχτεί την ήττα του», πρόσθεσε.

Η φιλοδυτική πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, σε μια πρώτη αντίδραση, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ότι «η ευρωπαϊκή Γεωργία κερδίζει με 52%».

Georgia has shown democracy, europeanity and maturity … I am proud and confident in our European future!

— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) October 26, 2024