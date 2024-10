Ισραήλ: Αυτά τα αεροπλάνα βομβάρδισαν την Τεχεράνη

Σε συνέχεια του τριπλού «στοχευμένου» χτυπήματος στην Τεχεράνη και άλλες περιοχές του Ιράν, το Ισραήλ δημοσιοποίησε φωτογραφίες από την προετοιμασία της επίθεσης που ήταν η απάντηση στο πυραυλικό χτύπημα της 1ης Οκτωβρίου.

Οι φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν από τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δείχνουν μέλη του στρατιωτικού προσωπικού να προετοιμάζουν τα αεροσκάφη για την επίθεση.

Σημειώνεται με έμφαση ότι στην επιχείρηση έλαβαν μέρος 4 γυναίκες, ανάμεσά τους και πιλότοι. Και πράγματι, στις εικόνες εμφανίζονται τουλάχιστον δύο διαφορετικές γυναίκες μέσα στα αεροσκάφη.

Η αποστολή της 26ης Οκτωβρίου εναντίον στρατιωτικών ιρανικών στρατιωτικών στόχων (δεν επλήγησαν πυρηνικές ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις) χαρακτηρίζεται ως ιστορική.

Στο εν λόγω υλικό δεν αναφέρονται λεπτομέρειες για τους τύπους αεροσκαφών και τη μονάδα που επιχείρησε στα αντίποινα, γίνεται απλώς μονολεκτική αναφορά σε αεροσκάφη F-16.

Στον επίσημο λογαριασμό του Κράτους του Ισραήλ στο Χ υπάρχουν δύο διαφορετικές αναρτήσεις σχετικά με την προετοιμασία της συγκεκριμένης επιχείρησης, συνοδευόμενες από φωτογραφικό υλικό.

The @IDF released some images of the 🇮🇱 Air Force preparing for last night’s successful strike on the Islamic Republic of Iran 🇮🇷.

Notably, several female pilots took part in this historic mission. pic.twitter.com/nypTB40O31

— Israel ישראל (@Israel) October 26, 2024