Ιράν: Εχουμε υποχρέωση να απαντήσουμε

Αντίδραση «ανάλογη» με τα ισραηλινά χτυπήματα του Σαββάτου αναμένεται από το Ιράν, όπως μεταδίδουν τα Μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Σε ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται ότι η χώρα «δικαιούται και υποχρεούται να υπερασπιστεί τον εαυτό της απέναντι σε ξένες επιθετικές πράξεις» μετά τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Τεχεράνη και άλλες περιοχές.

Η ίδια ανακοίνωση κάνει λόγο για «ξεκάθαρη παραβίαση» του Διεθνούς Δικαίου, με αναφορά στο άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

The Iranian Foreign Ministry’s statement regarding the Zionist regime’s acts of aggression

In the name of God, the Compassionate, the Merciful

The Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Republic of #Iran condemns in the strongest terms the #ZionistRegime’s acts of… pic.twitter.com/GW9ISPwSup

