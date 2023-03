Αυτός είναι ο συνήγορος του Τραμπ για τις σεξουαλικές υποθέσεις του

Ιταλοαμερικανός δικηγόρος που έχει χόμπι να ανεβάζει κατηγορία ιταλικές ποδοσφαιρικές ομάδες ανέλαβε την υπεράσπιση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ στις δικαστικές διαδικασίες για την κατηγορία περί βιασμού (Τζιν Κάρολ) και για την πληρωμή μιας πορνοστάρ (Στόρμι Ντάνιελς). Τον βρήκε στο γραφείο του στο Μανχάταν και συνομίλησε μαζί του η Corriere della sera.

O Τζο Τακοπίνα είναι πεπεισμένος ότι ο Τραμπ έχει αδικηθεί, έτσι λέει ότι ανέλαβε τις υποθέσεις του «επειδή του φέρθηκαν άδικα, είτε ο Τραμπ μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει». Επίσης, διατείνεται ότι «πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε όλους χωρίς προκατάληψη». Στη δικηγορική ομάδα του Τραμπ εισήλθε τον περασμένο Ιανουάριο και έκτοτε εισπράττει δύο είδη email, όπως γράφει η Corriere. «Σας ευχαριστώ διότι σώζετε τον πρόεδρό μας» είναι η μία κατηγορία. «Ο Τραμπ είναι κάθαρμα, το ίδιο και εσείς» είναι η δεύτερη.

Ο Τακοπίνα ομολογεί ότι «ο δικηγόρος δεν εκπροσωπεί πάντα τις πιο δημοφιλείς προσωπικότητες» και ότι «ο Τραμπ πολώνει», συμπληρώνει πάντως ότι ο ίδιος δεν επιθυμεί να εκπροσωπεί «μόνο δεξιούς ή μόνο αριστερούς». Δικηγορεί 30 χρόνια, μάλιστα έχει αναλάβει πολύκροτες υποθέσεις, που συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των media και μαγνήτισαν την κοινή γνώμη των ΗΠΑ – πελάτες του υπήρξαν ο Μάικλ Τζάκσον, η Αμάντα Νοξ κ.ά.

Είναι γνωστός και στην Ιταλία, μας πληροφορεί η Corriere, «ως ο άνθρωπος που έφερε τα δολάρια στο ιταλικό ποδόσφαιρο», αφού «διετέλεσε αντιπρόεδρος της Ρόμα, πρόεδρος της Μπολόνια, της Βενέτσια και αυτόν τον καιρό της Σπαλ». Ο ίδιος υπερηφανεύεται ότι υπήρξε πρόεδρος ομάδων που ανέβηκαν κατηγορίες συνεχόμενα μέσα σε τρία χρόνια.

Οπως έγραψαν τα αμερικανικά μέσα, το περασμένο Σαββατοκύριακο ο Τακοπίνα πήγε στη Φλόριντα και συζήτησε την υπόθεση της πορνοστάρ, αφού ο εισαγγελέας του Μανχάταν έχει ζητήσει από τον Τραμπ να καταθέσει ενώπιον των δικαστικών αρχών. Η Δικαιοσύνη ερευνά τους ισχυρισμούς ότι ένας πρώην δικηγόρος του Τραμπ, ονόματι Κόεν, την πλήρωσε το 2016 για να της κλείσει το στόμα. Το θέμα που έπρεπε να αποσιωπηθεί ήταν η σεξουαλική επαφή. Ο Τραμπ αρνείται τα πάντα.

Προς το παρόν, ο δικηγόρος επικεντρώνεται στη δίκη της Τζιν Κάρολ, κάποτε αρθρογράφου του περιοδικού Elle, η οποία σε ένα βιβλίο της κατηγορεί τον Τραμπ ότι τη βίασε τη δεκαετία του ’90 εντός πολυκαταστήματος, την ώρα που χάζευαν μαζί εσώρουχα. Η υπεράσπισή του θα βασιστεί στο γεγονός ότι επί μία εικοσαετία η γυναίκα δεν κατήγγειλε τον υποτιθέμενο βιασμό, αλλά και στην ανυπαρξία μαρτύρων, είτε εργαζομένων στο μαγαζί είτε πελατών του. Η Corriere υπογραμμίζει ότι ο Τακοπίνα αρνήθηκε να αναλάβει τις υπόλοιπες υποθέσεις του Τραμπ.

Ο Τακοπίνα είναι καθηγητής στο Χάρβαρντ, ωστόσο αυτό δεν τον εμποδίζει να έχει στα αντιβραχιόνιά του δύο τατουάζ: στο δεξί χέρι το έμβλημα της Σικελίας, για να υποδηλώνει την ιταλική καταγωγή του από πλευράς μητέρας, και στο αριστερό το σύνθημα «I’m from the ‘ville, never ran, never will», το οποίο υποτίθεται ότι δηλώνει τη σκληράδα της γειτονιάς Μπράουνσβιλ του Μπρούκλιν…

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News