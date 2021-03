Αμπράμοβιτς: Συκοφαντία ότι αγόρασα την Τσέλσι με εντολή Πούτιν

Ο Ρομάν Αμπράμοβιτς μήνυσε τη συγγραφέα και τον εκδοτικό οίκο βιβλίου που αναφέρει ότι αγόρασε την ποδοσφαιρική ομάδα Τσέλσι του Λονδίνου με εντολή Πούτιν.

Ο ρώσος μεγιστάνας κατέθεσε μήνυση εναντίον του οίκου HarperCollins και της συγγραφέως Κάθριν Μπέλτον, πρώην ανταποκρίτριας των Financial Times στη Μόσχα, κάνοντας λόγο για «ψευδή στοιχεία» στο βιβλίο «Putin’s People: How the KGB took back Russia and then took on the West» (Οι άνθρωποι του Πούτιν: Πώς η KGB ανακατέλαβε τη Ρωσία και στη συνέχεια κατέλαβε τη Δύση).

Στο βιβλίο, που κυκλοφόρησε πέρυσι, αναφέρεται για τον Αμπράμοβιτς, ότι βλάπτει την εικόνα τής Τσέλσι.

Το βιβλίο περιλαμβάνει δηλώσεις από τον φυγά επιχειρηματία και επικριτή του Κρεμλίνου, Σεργκέι Πουγκάτσεφ, που ισχυρίζεται ότι ο Πούτιν διέταξε προσωπικά τον Αμπράμοβιτς να αγοράσει την Τσέλσι το 2003.

«Το βιβλίο περιλαμβάνει πλήθος ψευδών και συκοφαντικών δηλώσεων για εμένα, συμπεριλαμβανομένης και της αγοράς αλλά και των δραστηριοτήτων της Τσέλσι. Η απόφαση για μήνυση δεν πάρθηκε ελαφρά τη καρδία. Ποτέ μου δεν θέλησα να κερδίσω δημοσιότητα και πάντα με πολύ δισταγμό προβαίνω σε προσωπικά σχόλια σε οποιοδήποτε ζήτημα, ακόμα κι αν αφορούν ψέματα για μένα ή την Τσέλσι. Ομως, είναι ξεκάθαρο πως όσα αναφέρονται στο βιβλίο προκαλούν ζημιά, όχι μόνο στην προσωπική μου φήμη αλλά και στην ομάδα», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του ο Αμπράμοβιτς, προσθέτοντας ότι έκανε προσπάθειες για εξωδικαστική λύση χωρίς επιτυχία.

Από το 2003, ο ρώσος μεγιστάνας έχει επενδύσει πάνω από ένα δισ. λίρες στον αγγλικό σύλλογο, που επί των ημερών του έχει κατακτήσει πέντε πρωταθλήματα, πέντε Κύπελλα Αγγλίας, το Champions League και δύο Europa League.

Εκτός από τον Πουγκάτσεφ, στον οποίο μίλησε 20 φορές, η συγγραφέας έχει χρησιμοποιήσει μία ακόμα «σημαντική» πηγή στο βιβλίο της για το απόσπασμα που αφορά τον ρώσο ιδιοκτήτη της ομάδας, σύμφωνα με την Telegraph. Πρόκειται για τον αυτοεξόριστο στη Βρετανία ρώσο ολιγάρχη Μπόρις Μπερεζόφκσι, πριν από τον θάνατό του, το 2013.

Ο Μπερεζόφσκι είχε μηνύσει τον Αμπράμοβιτς το 2012 λέγοντας ότι τον είχε απειλήσει απαιτώντας να πουλήσει μετοχές που είχε σε πετρελαϊκή εταιρεία, όταν βγήκε πρόεδρος ο Πούτιν.

Το δικαστήριο είχε αποφανθεί ότι ο Μπερεζόφσκι ήταν αναξιόπιστος μάρτυρας.

Ο Πουγκάτσεφ έφυγε από τη Ρωσία για το Λονδίνο, το 2011, όταν αντιμετώπισε τις κατηγορίες της ρωσικής κυβέρνησης για κατασπατάληση κεφαλαίων της Διεθνούς Βιομηχανικής Τράπεζας.

Το βιβλίο αναφέρεται επίσης στις κατηγορίες κατά του Πούτιν για εμπλοκή του στις αμερικανικές εκλογές και την ενορχηστρωμένη προσπάθεια των Ρώσων να υπονομεύσουν θεσμούς της Δύσης.

Εκπρόσωπος του HarperCollins είπε ότι τόσο ο οίκος όσο και η συγγραφέας υπερασπίζονται όσα αναφέρονται στο βιβλίο και κατηγόρησε τον Αμπράμοβιτς ότι η νομική του ομάδα αποχώρησε από τις συζητήσεις με τους δικηγόρους του εκδοτικού οίκου, τον Αύγουστο του 2020 και αρνήθηκε την εξωδικαστική οδό.

«Το βιβλίο της Κάθριν Μπέλτον είναι ένα σημαντικό έργο για τη σύγχρονη Ρωσία με σημαντική έρευνα με αξιόπιστες πηγές και έχει κερδίσει τα εύσημα των ειδικών», είπε ο εκπρόσωπος.

