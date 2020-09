Ποτέ δεν ήταν περίπατος το σχολείο

To 1951, το σχολείο της Τοπέκα στο Κάνσας αρνήθηκε, μολονότι ήταν το πλησιέστερο, να δεχθεί την κόρη του μαύρου κατοίκου της Ολιβερ Μπράουν, οδηγώντας τη μικρή να εγγραφεί σε σχολείο για μαύρα παιδιά, όπου έπρεπε να πηγαίνει παίρνοντας λεωφορείο. Ο Μπράουν και άλλοι 12 γονείς προσέφυγαν στο τοπικό δικαστήριο κατά της άρνησης του σχολείου να δεχθεί τα παιδιά τους, αίτημα που δεν έγινε δεκτό αφού απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου του 1896 είχε κρίνει ότι ο διαχωρισμός στην εκπαίδευση για φυλετικούς λόγους δεν παραβιάζει την ισότητα που το Σύνταγμα των ΗΠΑ επιβάλλει για τους πολίτες του, το λεγόμενο δόγμα «separate but equal». Η υπόθεση, νομική φροντίδι της οργάνωσης NAACP, έφτασε στο Ανώτατο Δικαστήριο, που δεχόμενο να ασχοληθεί εξέδωσε το 1954 την περίφημη ομόφωνη (9-0) απόφαση 347 U.S. 483 (1954), γνωστότερη ως «Brown v. Board of Education of Topeka», κατά την οποία πολιτειακοί νόμοι που επιβάλλουν τον φυλετικό διαχωρισμό σε δημόσια σχολεία είναι αντισυνταγματικοί, έστω κι αν το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι ίδιο, ανατρέποντας την απόφαση του 1896.

Τρία χρόνια μετά την απόφαση Μπράουν, τον Σεπτέμβριο του 1957 ξεσπάει στο Λιτλ Ροκ του Άρκανσο η ομώνυμη κρίση, καθώς εννέα μαύροι μαθητές (Melba Pattillo, Ernest Green, Elizabeth Eckford, Minnijean Brown, Terrence Roberts, Carlotta Walls, Jefferson Thomas, Gloria Ray, Thelma Mothershed), επιχειρώντας να εγγραφούν στο γυμνάσιο, όπου μέχρι τότε φοιτούσαν μόνο λευκοί μαθητές, συναντούν άρνηση και γίνονται πρωταγωνιστές μιας απίστευτης σειράς ταραχών και γεγονότων όπως:

-Ο κυβερνήτης Όρβαλ Φόμπους, υποκύπτοντας σε πιέσεις ρατσιστών υποστηρικτών του, επιστρατεύει την τοπική Εθνοφρουρά, που παράλληλα με μεμονωμένους ρατσιστές, εμποδίζει τους 9 νέους να παρακολουθήσουν τα μαθήματα.

-Ο πρόεδρος Άϊζενχάουερ, που κατά τύχη βρίσκεται στο κοντινό Νιούπορτ, ζητεί να συναντηθεί με τον κυβερνήτη, υποσχόμενος παράλληλα ότι δεν θα συλληφθεί, όπως ο Φόμπους ανησυχούσε. Η συνάντηση αρχικώς μεταξύ των δυο και μετά με την παρουσία του τοπικού εισαγγελέα, χαρακτηρίζεται φιλική αλλά αποτέλεσμα δεν έχει. Με την επιστροφή του Φόμπους στο Λιτλ Ροκ οι ταραχές συνεχίζονται

-Ο (Δημοκρατικός) δήμαρχος Γούντροου Μαν ζητεί από τον Άϊζενχάουερ συνδρομή για να προστατευθούν οι 9 μαύροι σπουδαστές που κατ’ επανάληψη γίνονται αντικείμενο βιαιοπραγιών εκ μέρους του οργισμένου λευκού όχλου και της Εθνοφρουράς και να εξασφαλισθεί η εκ μέρους τους παρακολούθηση μαθημάτων

-Ο Λευκός Οίκος αποστέλλει στρατιωτικές δυνάμεις, που ο ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης χαρακτηρίζει «στρατό κατοχής», με συνέπεια να του αφαιρεθεί από τον Αϊζενχάουερ η διοίκηση της τοπικής Εθνοφρουράς.

Εκτός, όμως, από τα γεγονότα του Λιτλ Ροκ, η απόφαση Μπράουν προκάλεσε σφοδρές ρατσιστικές αντιδράσεις και αλλού στον Νότο (Φλόριντα, Αλαμπάμα, Μισισίπι). Πρόσφατα, δε, τραγικά γεγονότα στις ΗΠΑ επιβεβαιώνουν ότι η κατάργηση φυλετικών διακρίσεων δεν υπήρξε ποτέ μέχρι σήμερα περίπατος σε ροδώνες. Μαρτυρίες των πρωταγωνιστών του Λιτλ Ροκ, πολύ μετά τα γεγονότα, εξοργίζουν και σήμερα με όσα αντιμετώπισαν και βγήκαν νικητές. Ωστόσο, η (μαύρη ερμηνεύτρια) Νίνα Σιμόν έχει αφοπλιστικά δηλώσει για το φυλετικό πρόβλημα στις ΗΠΑ: «Αντιλαμβάνεσαι τον ρατσισμό ακόμη και περπατώντας στους δρόμους, είναι συνυφασμένος με την αμερικανική κοινωνία».