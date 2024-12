Η Κίμπερλι και η ψυχή του Ελληνάρα

«Αυτό σημαίνει ότι θα μένει εδώ μόνιμα, στην Ελλάδα;» ρώτησε την Πέμπτη το πρωί πασίγνωστη παρουσιάστρια το πάνελ της. Ο «σπασίκλας» της παρέας γνώριζε το αυτονόητο –μεταξύ μας: οι πρεσβευτές αυτό κάνουν– και πέταξε χαμηλόφωνα στην οικοδέσποινα ένα λεκτικό σκονάκι. «Ε βέβαια, θα μένει στην πρεσβευτική κατοικία η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ!» ξεσπάθωσε η παρουσιάστρια –σαν να μην είχε φανερώσει την άγνοιά της λίγα δευτερόλεπτα πιο πριν.

Συμπέρασμα: Πριν ακόμη εγκριθεί από την αμερικανική Γερουσία και πατήσει το πόδι της στην Ελλάδα, η «Κίμπερλι» (το Γκίλφοϊλ ήδη παραλείπεται, άλλωστε δύσκολα προφέρεται και γράφεται, έχει και διαλυτικά…) είναι ήδη ένα icon του εγχώριου λάιφσταϊλ. Και τους «πιάνει» όλους: από εναλλακτική σκηνή μέχρι βαρύ λαϊκό…

Ναι, εντάξει, η επιλογή του Τραμπ για την πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα είπε το 2015 στο Fox News ότι οι Ελληνες είναι «τζαμπατζήδες», ότι πρέπει να ξυπνάμε το πρωί και να δουλεύουμε, να χωνέψουμε (όχι τόσο ευγενικά: suck it up) τις συνέπειες της χρεοκοπίας, ότι αξίζαμε να τιμωρηθούμε όπως το σκυλάκι που κατούρησε στο χαλί. Και τότε έβρισκε great (λέξη-κλειδί των MAGA) μόνο το γιαούρτι μας και τον καιρό (αναλυτικά εδώ)…

When the Greek public voted down a bailout offer from European creditors in a July 2015 referendum, Kimberly Guilfoyle called them “freeloaders” who need to “suck it up” and stop “retiring too early.” She also suggested they should be punished like a dog who pees on the rug. pic.twitter.com/shDtheGan1

— Matthew Gertz (@MattGertz) December 11, 2024