Βίος και πολιτεία της πρέσβειρας Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Κανονικά, ο διορισμός του επόμενου αμερικανού πρεσβευτή στην Αθήνα δεν θα απασχολούσε σχεδόν κανέναν πλην ημών των Ελλήνων. Δεν είναι μια θέση που δημιουργεί διεθνή πρωτοσέλιδα· εκτός αν πρόκειται για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, διάσημη στις ΗΠΑ για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων ο αρραβώνας της με τον μεγαλύτερο γιο του Τραμπ, Ντόναλντ Τζούνιορ.

Ενας αρραβώνας εξαιτίας του οποίου η Γκίλφοϊλ απασχολεί πολύ τον διεθνή Τύπο τον τελευταίο καιρό, καθώς ο Ντόναλντ Τζούνιορ βγαίνει με μια άλλη γυναίκα, χωρίς όμως να έχει γίνει κάποια επίσημη ανακοίνωση περί χωρισμού από την επίσημη αρραβωνιαστικιά του. Με την ανακοίνωση της πρόθεσης του Τραμπ να στείλει την πρώην «νύφη» του στην Ελλάδα για τέσσερα χρόνια, μάλλον όλες οι απορίες των ταμπλόιντ λύθηκαν: η πρεσβεία στην Αθήνα είναι μια παρηγοριά ή ένα βολικό «παρκάρισμα» για την απατημένη παρ’ ολίγον νύφη του εκλεγμένου προέδρου.

Πέρα, όμως, από την προσωπική ζωή της, η Γκίλφοϊλ είναι ένα πρόσωπο ευρείας αναγνωρισιμότητας στις ΗΠΑ. Πρώην δικηγόρος και παρουσιάστρια του Fox News, έχει εργαστεί σκληρά για να εκλεγεί ο Τραμπ, κάτι για το οποίο εκείνος προφανώς θεώρησε ότι έπρεπε να την ανταμείψει με ένα πόστο στην ηλιόλουστη Ελλάδα.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω τον διορισμό της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ως πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα», ανακοίνωσε ο Τραμπ, το απόγευμα της Τρίτης 10 Δεκεμβρίου, στην πλατφόρμα του Truth Social.

Χαρακτηρίζοντάς τη «στενή φίλη και σύμμαχο», είπε ότι «η Κίμπερλι είναι απόλυτα κατάλληλη για την ενίσχυση ισχυρών διμερών σχέσεων με την Ελλάδα, προωθώντας τα συμφέροντά μας σε θέματα που κυμαίνονται από την αμυντική συνεργασία μέχρι το εμπόριο και την οικονομική καινοτομία».

Η 55χρονη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ευχαρίστησε τον εκλεγμένο πρόεδρο με δική της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως γράφουν οι λονδρέζικοι Times, και είπε ότι ανυπομονεί να κερδίσει την υποστήριξη της υποψηφιότητάς της από τη Γερουσία των ΗΠΑ.

Η Κίμπερλι γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο. Η μητέρα της, Μερσέντες, μετανάστρια από το Πουέρτο Ρίκο, πέθανε από λευχαιμία όταν η Γκίλφοϊλ ήταν 11 ετών. Ο γεννημένος στην Ιρλανδία πατέρας της, Αντονι, ήταν εργάτης σε οικοδομές και αργότερα επενδυτής ακινήτων.

Η Κίμπερλι φοίτησε σε ιδιωτικό σχολείο θηλέων. Πλήρωσε η ίδια τις σπουδές της στη νομική σχολή, δουλεύοντας εν μέρει ως μοντέλο εσωρούχων της Victoria’s Secret, και εργάστηκε ως εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο, όπου, σύμφωνα με το βιβλίο της του 2015, «Making The Case: How to Be Your Own Best Advocate», ήταν γνωστή ως «Ο τυφώνας».

Στη συνέχεια έγινε νομική αναλύτρια για το Fox News και αργότερα παρουσιάστρια σε δύο από τις εκπομπές του αγαπημένου καναλιού της αμερικανικής Δεξιάς. Μάλιστα έφτασε να παρουσιάζει ένα από τα πιο δημοφιλή πολιτικά τοκ σόου του δικτύου, το «The Five».

Οι φωτογραφίες γυμνών ανδρών και ένα lap dance Το καλοκαίρι του 2018, όμως, αποχώρησε από το Fox News. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι το έκανε για να ασχοληθεί με την πολιτική, αλλά τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης επέμειναν ότι επρόκειτο για απόλυσή της από το δίκτυο, εν μέσω καταγγελιών για ανάρμοστη συμπεριφορά, κάτι που η ίδια, βέβαια, αρνήθηκε. Το New Yorker αντέκρουσε πειστικά τους ισχυρισμούς της. Σε άρθρο με τίτλο «Η μυστική ιστορία της αποχώρησης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ», το περιοδικό ανέφερε ότι μια βοηθός της παρουσιάστριας την κατηγόρησε για σεξουαλική παρενόχληση και το κανάλι αναγκάστηκε να προχωρήσει σε συμβιβασμό, καταβάλλοντας στην καταγγέλλουσα αποζημίωση 4 εκατ. δολαρίων προκειμένου να μην οδηγηθεί η υπόθεση στα δικαστήρια. Σύμφωνα με το New Yorker, η βοηθός είπε ότι η Γκίλφοϊλ εμφανιζόταν συχνά γυμνή και επεδείκνυε φωτογραφίες των γεννητικών οργάνων των ανδρών με τους οποίους είχε συνευρεθεί σεξουαλικά. Η Γκίλφοϊλ, ακολούθως, έγινε ανώτερο στέλεχος σε μια επιτροπή πολιτικής δράσης υπέρ του Τραμπ και αργότερα ανέλαβε την επιτροπή για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για την εκστρατεία του 45ου προέδρου στις εκλογές του 2020. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Politico, δεν πήγε και πολύ καλά αυτό: πολλοί παραδοσιακοί χρηματοδότες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος δήλωναν ότι είχαν τρομάξει από την έλλειψη επαγγελματισμού της Γκίλφοϊλ και υπήρξαν διαμαρτυρίες ότι συνήθιζε να καυχιέται για τη σεξουαλική ζωή της, ενώ μια φορά, σε ένα δείπνο για συγκέντρωση δωρεών, είχε υποσχεθεί έναν αισθησιακό χορό σε αυτόν που θα της προσέφερε τα περισσότερα.

«Πάντα αλλάζω και κάνω πράγματα», είχε πει στην Washington Post τη χρονιά που έφυγε από την τηλεόραση και μεταπήδησε στην ομάδα του Τραμπ.

Οι αλλαγές της είναι, πράγματι, θεαματικές. Η Γκίλφοϊλ, σύμφωνα με τους Times, υπήρξε παντρεμένη με τον τότε δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος είναι τώρα ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας. Οταν προέκυψε το θέμα της αντικατάστασης του Τζο Μπάιντεν ως υποψηφίου των Δημοκρατικών για την προεδρία, το όνομα του Νιούσομ ήταν εκείνο που είχε προταθεί από μεγάλο μέρος των Δημοκρατικών.

Οταν χώρισε από τον Νιούσομ, παντρεύτηκε έναν μεγιστάνα επίπλων ονόματι Ερικ Βίλενς, με τον οποίο απέκτησε έναν γιο. Ακολούθως χώρισε και από αυτόν και το 2020 άρχισε να βγαίνει με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Σε ομιλία της στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών το 2020, είπε ότι η πολιτεία καταγωγής της, η Καλιφόρνια, που διοικείται από το Νιούσομ, είχε μετατραπεί «σε μια πολιτεία με πεταμένες σύριγγες ηρωίνης στα πάρκα, ταραχές στους δρόμους και μπλακ άουτ στα σπίτια».

Ο κωμικός Στίβεν Κόλμπερτ περιέγραψε την ομιλία της, στο Late Show του, ως «την ομιλία μιας εκδικητικής πρώην που θα στοιχειώσει τα όνειρά σου».

Η ίδια, πάντως, είχε πει στην Washington Post ότι κατά τη διάρκεια μιας κλήσης της στον Νιούσομ, είχε δώσει το τηλέφωνο στον Τραμπ Τζούνιορ και οι δύο άνδρες είχαν «συζητήσει την εξάρτησή τους από προϊόντα μαλλιών».

Η Γκίλφοϊλ και ο Τραμπ Τζούνιορ επιβεβαίωσαν τον αρραβώνα τους στις αρχές του 2022. Σε μια ομιλία της τον περασμένο Σεπτέμβριο, αναφέρθηκε στον Τραμπ ως «πεθερό» της, προκαλώντας εικασίες για το αν είχε παντρευτεί με τον γιο του εκλεγμένου προέδρου.

Μετά, τα πράγματα μπερδεύτηκαν, καθώς ο Ντόναλντ τζούνιορ εθεάθη σε ιδιωτικά δείπνα με μια άλλη γυναίκα.

Οι φήμες περί ερωτικού τριγώνου κυκλοφορούν από τον περασμένο Ιούλιο, γράφουν οι New York Times, όταν, στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών, η 38χρονη Μπετίνα Αντερσον, μια πάμπλουτη κοσμική influencer από τη Φλόριντα, εθεάθη να κάθεται πίσω από τον Ντόναλντ Τζούνιορ, ενώ δίπλα του βρισκόταν η Γκίλφοϊλ.

Οι εικασίες για τη σχέση της Αντερσον με τον γιο του εκλεγμένου προέδρου ενισχύθηκαν τον Σεπτέμβριο, με αναφορές ότι κάποιοι είδαν το ζευγάρι να φιλιέται κατά τη διάρκεια ενός γεύματος. Η ίντριγκα προχώρησε όταν έγινε γνωστό ότι η Αντερσον είναι στενή φίλη της πρώην συζύγου του Ντόναλντ Τζούνιορ, Βανέσα Τραμπ, με την οποία εκείνος έχει αποκτήσει πέντε παιδιά.

Η Γκίλφοϊλ δεν εμφανίστηκε σε ένα οικογενειακό πορτρέτο μετά τις εκλογές, στο οποίο όμως έδωσε το «παρών» η Βανέσα Τραμπ. Η Μελάνια Τραμπ ήταν επίσης απούσα, αν και στη φωτογραφία εμφανίζεται ο Ελον Μασκ.

Ο χωρισμός με τον Ντόναλντ Τραμπ Τζ

Την Τρίτη, λίγο πριν από την ανακοίνωση του Τραμπ για την Γκίλφοϊλ ως επόμενη ένοικο της πρεσβευτικής κατοικίας της οδού Παναγή Κυριακού, η βρετανική Daily Mail δημοσίευσε φωτογραφίες του Ντόναλντ Τζούνιορ με την Αντερσον. Σε αυτές, οι δυο τους φαίνονται να βγαίνουν από ένα εστιατόριο στο οποίο γιόρτασαν τα γενέθλιά της. Αν και στις φωτογραφίες δεν υπάρχει κάτι «επιλήψιμο», η ίδια η Αντερσον δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα μπουκέτο λουλούδια με τη λεζάντα «είναι όμορφο να αγαπιέμαι από κάποιον σαν εσένα» και πρόσθεσε πολύ διακριτικά το όνομα του Ντόναλντ Τζούνιορ στην ανάρτηση.

Την ίδια ημέρα, η New York Post ανέφερε ότι η Γκίλφοϊλ και ο Τραμπ Τζούνιορ δεν ήταν πλέον αρραβωνιασμένοι, επικαλούμενη μια ανώνυμη πηγή που είπε ότι τους τελευταίους μήνες τούς είχε δει αρκετές φορές να καβγαδίζουν στο Μαρ-α-Λάγκο.

Λίγες ώρες αργότερα ήρθε η ανακοίνωση του Τραμπ ότι στέλνει την Γκίλφοϊλ στην Αθήνα, η οποία προκάλεσε πολλά σχόλια ότι «την ανταμείβει με τετραετείς διακοπές στην Ελλάδα, για την απιστία του γιου του απέναντί της».

Ο εκπρόσωπος του εκλεγμένου προέδρου, Στίβεν Τσουνγκ, είπε ότι «η σύνδεση του διορισμού της Γκίλφοϊλ με τη σχέση της με τον Τραμπ Τζούνιορ είναι πολύ σεξιστική».

Σε διαδικτυακή ανάρτηση μετά την ανακοίνωση, η Γκίλφοϊλ είπε ότι η επιλογή της αποτελεί τιμή για αυτήν και ότι «ανυπομονεί να υλοποιήσει την ατζέντα του Τραμπ, να στηρίξει τους έλληνες συμμάχους μας και να εγκαινιάσει μια νέα εποχή ειρήνης και ευημερίας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ δημοσίευσε επίσης μια δήλωση για τον διορισμό, γράφοντας ότι είναι «πολύ υπερήφανος για την Κίμπερλι» και ότι «θα είναι μια καταπληκτική ηγέτης».

Ο Τσουνγκ, ωστόσο, δεν απάντησε όταν ρωτήθηκε εάν ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ θα συνοδεύσει την Γκίλφοϊλ στην Ελλάδα. Ετσι κι αλλιώς, η απάντηση έχει ήδη δοθεί.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News