Οταν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αποκαλούσε τους Ελληνες «τσαμπατζήδες»

Μπορείς να είσαι πρεσβευτής σε μια χώρα, τους κατοίκους της οποίας έχεις καθυβρίσει στο παρελθόν δημοσίως; Αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα που θα κληθεί, λογικά, να απαντήσει η ήδη πολυσυζητημένη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία ορίστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Διότι η πρώην παρουσιάστρια του Fox News, δεν είναι απλώς μια διασημότητα των ΗΠΑ με πολυτάραχη ερωτική ζωή εντός και εκτός του κύκλου των Τραμπ, υπήρξε και, ως τηλεπερσόνα, μια επικριτής της Ελλάδας στα χρόνια της κρίσης του χρέους.

Καθώς τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης άρχισαν να φυλλομετρούν ξανά το παρελθόν της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τώρα που παύει να είναι σύντροφος του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και παρηγορείται με ένα διπλωματικό πόστο στην ηλιόλουστη Μεσόγειο, κάποιοι εντόπισαν το εξής:

Κατά την κορύφωση της ελληνικής κρίσης χρέους και στο πλαίσιο μιας τηλεοπτικής στήλης που διατηρούσε στο Fox News, η Γκίλφοϊλ είχε χαρακτηρίσει τους Ελληνες «τζαμπατζήδες» που, όπως υποστήριζε, έπρεπε να τιμωρηθούν επειδή απέρριπταν τα προγράμματα προσαρμογής που πρότειναν στην τότε κυβέρνηση οι Ευρωπαίοι εταίροι.

When the Greek public voted down a bailout offer from European creditors in a July 2015 referendum, Kimberly Guilfoyle called them “freeloaders” who need to “suck it up” and stop “retiring too early.” She also suggested they should be punished like a dog who pees on the rug. pic.twitter.com/shDtheGan1

