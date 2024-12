Τίλντα Σουίντον, μια υπερ-πολιτικοποιημένη σταρ

Στο γεμάτο υπαρξιακή αγωνία αλλά χωρίς μελοδραματισμούς «Το Διπλανό Δωμάτιο», την τελευταία ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, που παίζεται ήδη στη χώρα μας, η Τίλντα Σουίντον υποδύεται τη Μάρθα, μια διάσημη πολεμική ανταποκρίτρια και καρκινοπαθή σε τελικό στάδιο.

Οταν την επισκέπτεται στο νοσοκομείο η παλιά της φίλη Ινγκριντ (Τζούλιαν Μουρ), επιτυχημένη συγγραφέας που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη για την παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου της «On Sudden Deaths», η Μάρθα καταφέρνει να την πείσει να τη συνοδεύσει στο τελευταίο της ταξίδι. Οι δύο γυναίκες αποσύρονται σε μια νοικιασμένη εξοχική κατοικία σχεδιάζοντας λεπτομερώς την τελική έξοδο της Μάρθας με χάπι ευθανασίας, το οποίο έχει προμηθευτεί από το σκοτεινό διαδίκτυο (dark web), και την αποφυγή πιθανών νομικών επιπλοκών.

Στις 4 Οκτωβρίου το «Διπλανό Δωμάτιο» προβλήθηκε στο Lincoln Center στο πλαίσιο του 62ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης (27/9-14/10). Οπως ανέφερε αμέσως το Deadline και αναπαράχθηκε από τα ΜΜΕ, η συζήτηση που ακολούθησε μετά την προβολή διακόπηκε από μια μικρή ομάδα διαδηλωτών υπέρ των Παλαιστινίων και του Λιβάνου, καθώς λίγο πριν η Βηρυτός είχε γίνει στόχος αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ.

Ωστόσο οι δυο μασκοφόροι διαδηλωτές, που κρατούσαν ένα πανό, αποχώρησαν ειρηνικά με παρέμβαση του Αλμοδόβαρ και της Σουίντον, οι οποίοι τους κάλεσαν κοντά τους για να μιλήσουν. Η βραβευμένη με Οσκαρ βρετανίδα ηθοποιός, δε, δήλωσε ότι οι διαμαρτυρίες ήταν άβολες αλλά απαραίτητες, και επίσης σχετικές με την ταινία, επειδή η Συρία, η Βηρυτός και η Γάζα αντιπροσωπεύουν το «διπλανό δωμάτιο» και η ταινία ζητά από τον κόσμο να βρίσκεται σε εκείνο το δωμάτιο και να μην κοιτάζει αλλού, γράφει στους New York Times ο Ντέιβιντ Μαρκέζε.

At the U.S. premiere of “The Room Next Door,” director Pedro Almodovar requests that protestors for Gaza be allowed to speak. Tilda Swinton agrees and calls the protest “a dignifying thing for this festival.” #NYFF62 pic.twitter.com/FwIhDPjkCu

— Jonathon Catlin (@planetdenken) October 5, 2024