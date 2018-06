VW: Τέρμα τα πειράματα καυσαερίων με ζώα

Πέντε μήνες μετά το «Monkeygate» η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen δεσμεύτηκε με επιστολή που έστειλε στο γερμανικό τμήμα της Ένωσης Προστασίας των Ζώων PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) να μην πραγματοποιήσει ποτέ πια τεστ με έμβια όντα – εκτός από κάποιες περιπτώσεις που υποχρεούται να το κάνει και στην περίπτωση κατά την οποία δεν απειλείται κάποια ζωή.

Υπενθυμίζουμε ότι στο τέλος του περασμένου Ιανουαρίου, οι New York Times είχαν αποκαλύψει ότι ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Έρευνας για το Περιβάλλον και την Υγεία στον τομέα των Μεταφορών (EUGT) ο οποίος χρηματοδοτείτο κατά την περίοδο 2007-2017 από τις εταιρείες Volkswagen, Daimler, BMW και Bosch, προκάλεσε ασθένειες σε πιθήκους. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, τους έκλεινε για τέσσερις ώρες σε ένα κουβούκλιο και τους ανάγκαζε να εισπνέουν τα καυσαέρια ενός αυτοκινήτου.

Αντίστοιχα, σύμφωνα με την ημερήσια γερμανική εφημερίδα Bild, τα αποτελέσματα αυτών των τεστ που πραγματοποιήθηκαν σ’ ένα εργαστήριο στο Αλμπουρκέκε του Νέου Μεξικού των ΗΠΑ το 2014, δεν δημοσιοποιήθηκαν ποτέ, διότι έδειχναν ότι τα καυσαέρια των πρόσφατα κατασκευασμένων οχημάτων ήταν πιο βλαβερά από αυτά των παλιότερων.

Η αποκάλυψη αυτών των τεστ προκάλεσε πολυάριθμες αντιδράσεις, τόσο από γερμανούς όσο και από άλλους ευρωπαίους πολιτικούς, αλλά και οργανώσεις προστασίας ζώων, οι οποίοι κατήγγειλαν αυτές τις αδικαιολόγητες πρακτικές.

Το σκάνδαλο πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις όταν κι άλλες γερμανικές εφημερίδες, μεταξύ των οποίων και η Stuttgarter Zeitung από τη Στουτγάρδη, εκεί δηλαδή που έχει την έδρα της η Daimler Mercedes, αποκάλυψε ότι είχαν γίνει τεστ και με ανθρώπους στα εργαστήριά της, στο Άαχεν.

Ο εκπρόσωπος της VW, Τόμας Στεγκ, είχε δηλώσει τότε ότι όλα αυτά δεν θα έπρεπε να έχουν γίνει ποτέ και ότι λυπόταν πραγματικά. Στη συνέχεια, απαλλάχτηκε από τα καθήκοντά του.

Η EUGT τερμάτισε τις δραστηριότητές της το 2017 μετά το σκάνδαλο που προηγήθηκε το φθινόπωρο του 2015, το λεγόμενο «Dieselgate», κατά το οποίο η νούμερο ένα αυτοκινητοβιομηχανία παγκοσμίως αρνήθηκε να παραδεχτεί την απάτη που είχε πραγματοποιηθεί σε εκατομμύρια αυτοκίνητα με σκοπό να μειώσει τις ενδείξεις ποσοτήτων του αποβαλλόμενου διοξειδίου του αζώτου (NO2) στα τεστ καυσαερίων.

Σήμερα, περίπου τρία χρόνια έπειτα από αυτό το γεγονός, η VW ζήτησε, με τον τρόπο της, συγγνώμη.

Και, όπως δηλώνουν πηγές μέσα από την εταιρεία, είναι έτοιμη να διαγράψει τη συγκεκριμένη σελίδα μια για πάντα…