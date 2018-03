Yψηλή ραπτική α λα Μάη του ’68

Η ημέρα που η Μαρία Γκράτσια Κιούρι βρέθηκε στο τιμόνι του οίκου Dior ήταν πράγματι ιστορική αφού για πρώτη φορά μια γυναίκα γινόταν καλλιτεχνική διευθύντρια ενός από τους σημαντικότερους παρισινούς οίκους μόδας.

Η μέχρι πρότινος σχεδιάστρια του οίκου Valentino ανέλαβε τα νέα της καθήκοντα αμέσως μετά την επίδειξη μόδας του Dior στο Παρίσι τον Ιούλιο του 2016. Και από την πρώτη στιγμή, ξεκαθάρισε τη θέση της δηλώνοντας ότι το μέλλον της μόδας είναι θηλυκό.

«Πρέπει όλοι να είμαστε φεμινιστές» (We should all be feminists), έγραφαν το μακό μπλουζάκια, με τα οποία έκανε το ντεμπούτο της πριν από δύο χρόνια στην πρώτη επίδειξη του Dior με την καλλιτεχνική της υπογραφή. Και η δήλωσή της εκείνη συνεχίζεται ορμητικά, όπως μάλιστα δείχνουν τα πράγματα στο χώρο της μόδας, δύσκολα θα υποχωρήσει.

Η Κιούρι έχει αποδείξει ότι αγαπά τις επιδείξεις με πολιτικό θέμα. Το πρόσφατο, μάλιστα, σόου του οίκου Dior στο Μουσείο Ροντέν, που άνοιξε την εβδομάδα της παρισινής εβδομάδας μόδας για το φθινόπωρο-χειμώνα 2018-2019, ήταν ακόμα πιο έντονα πολιτικοποιημένο.

Αυτή τη φορά, το κορυφαίο brand της μόδας παρουσίασε μια σειρά από δημιουργίες, εμπνευσμένες από τον γαλλικό Μάη του ’68, και την εξέγερση που ξεκίνησε με μια σειρά φοιτητικών διαμαρτυριών για θέματα όπως ο καπιταλισμός, ο καταναλωτισμός και οι συντηρητικές σεξουαλικές αξίες.

Δεν ήταν τυχαίο. Στη Γαλλία πραγματοποιούνται φέτος πολλές εκθέσεις για την 50ή επέτειο από τις πολιτικές αναταραχές του 1968. Και το «Protest Chic» της Κιούρι είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με το πνεύμα της επετείου, γράφει η βρετανική Telegraph.

Πράγματι, το φετινό θέμα προέκυψε όταν η Κιούρι επισκέφθηκε την έκθεση «It’s Just a Beginning» για το 1968 στην Εθνική Πινακοθήκη Μοντέρνας Τέχνης στην πατρίδα της τη Ρώμη. Όταν επέστρεψε στο Παρίσι, γράφει ο Guardian, έψαξε στα αρχεία του Dior εκείνης της χρονιάς και ανακάλυψε μια σημαδιακή φωτογραφία: Νεαρές γυναίκες διαδήλωναν έξω από μια μπουτίκ κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Support the miniskirt» (Υποστηρίξτε το μίνι), διαμαρτυρόμενες ενάντια στα συντηρητικά μήκη του τότε σχεδιαστή του οίκου, Μαρκ Μποάν.

«Ανακάλυψα ότι η απάντηση του Μποάν ήταν η δημιουργία της γραμμής “Miss Dior”, για να δώσει στις νεότερες καταναλώτριες αυτό που ήθελαν», είπε η Κιούρι, «και σκέφτηκα ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον η μόδα να ακούει τις γυναίκες. Τώρα υπάρχει κάτι παρόμοιο με το 1968. Είναι άλλη μια στιγμή που όλα αλλάζουν».

Ο χώρος, όπου έγινε η τελευταία επίδειξη, ήταν γεμάτος με συνθήματα για τη γυναικεία χειραφέτηση, γραμμένα πάνω σε κολάζ από εξώφυλλα και σελίδες περιοδικών μόδας, που είχαν κυκλοφορήσει 50 χρόνια πριν, με τα οποία είχαν καλύψει, τοίχους, διαδρόμους ακόμη και την πασαρέλα, επιδιώκοντας να διακτινίσουν τους καλεσμένους στο 1968.

A post shared by Dior Official (@dior) on Feb 28, 2018 at 1:05am PST

Το μήνυμα «Τα δικαιώματα των γυναικών είναι ανθρώπινα δικαιώματα», οικείο από το 1995 χάρη στην Χίλαρι Κλίντον, κάλυπτε μεγάλο μέρος ενός τοίχου, μαζί με το εξίσου ισχυρό, αν και λιγότερο διαδεδομένο, απόσπασμα της Νταϊάνα Βρίλαντ: «Τα Σίξτις είχαν σχέση με προσωπικότητες. Ήταν η πρώτη φορά που τα μανεκέν έγιναν προσωπικότητες. Ήταν μια σπουδαία εποχή μεγάλων στόχων, εφευρετική εποχή… Εκείνα τα κορίτσια εφηύραν τον εαυτό τους».

Το ανανεωμένο logo του οίκου πάνω σε κασμιρένια πουλόβερ συνδυασμένα με μακριές ή πιο κοντές σκωτσέζικες φούστες, σε ζώνες, γιακάδες και τσαντάκια, τα κλασικά πολύχρωμα καρό, τα χειροποίητα πάτσγουερκ, τα κεντήματα αλλά και οι «φεμινιστικές» διαφάνειες ως σύμβολα της ιστορίας των γυναικών, τα χαλαρά σακάκια και τα πόντσο πάνω από καρό φούστες με κομψές πιέτες, αλλά επίσης τα δερμάτινα παλτά «Matrix», τα μπουφάν των πιλότων και οι ίσιες μπότες μέχρι το γόνατο χαρακτηρίζουν τη συλλογή του οίκου Dior για το φθινόπωρο-χειμώνα 2018-2019.

Τα ρούχα παραπέμπουν άμεσα στην επαναστατική αισθητική της δεκαετίας του 1960. Το μήνυμα εξάλλου δόθηκε από την πρώτη στιγμή και με τρόπο έντονο αφού την επίδειξη άνοιξε η Ρουθ Μπελ με ένα φαρδύ ασπρόμαυρο πουλόβερ, πάνω από καρό επίσης ασπρόμαυρη φούστα, που έγραφε «C’est non non non et NON!» (Αυτό είναι όχι όχι όχι και ΟΧΙ!»), ένα σύνθημα, τόσο σημαντικό σήμερα όσο ήταν και το 1968.

Με αυτό το μήνυμα η Μαρία Γκράτσια Κιούρι απέδειξε ότι -όπως και ο Αλεσάντρο Μικέλε, ο ομόλογός της του οίκου Gucci- διαθέτει ένα πολύ δυνατό ένστικτο που τη βοηθάει να αντιλαμβάνεται το πνεύμα των καιρών και την οδηγεί σε μεγάλες εμπορικές επιτυχίες.