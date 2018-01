NASA: Τα μέτρα αποδίδουν – «Μειώθηκε» η τρύπα του όζοντος στην Ανταρκτική

Καταστροφές παγκόσμιας κλίμακας… Ανθρωπιστική κρίση… Κλιματικές αλλαγές… Φαινόμενο του Θερμοκηπίου… Μόλυνση του περιβάλλοντος…

Επειτα από πολλά χρόνια, η NASA είναι σε θέση να ανακοινώσει την πρώτη θετική είδηση για τον κατάσταση του πλανήτη, καθώς οι τελευταίες μετρήσεις που διεξήχθησαν στην τρύπα του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική, έδειξαν μία σαφή και άκρως ελπιδοφόρα μείωση του μεγέθους της, γεγονός που, σύμφωνα με τους αρμόδιους της διαστημικής υπηρεσίας, οφείλεται στην απαγόρευση συγκεκριμένων χημικών, τα οποία «μασούσαν» το όζον της ατμόσφαιρας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των μετρήσεων από τον δορυφόρο, τα οποία συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2017, η μείωση της τρύπας του όζοντος είναι σημαντική, ενώ με τον ρυθμό αυτόν, η πλήρης αποκατάσταση θα επέλθει έως το 2060.

Οι επιστήμονες εκθειάζουν τη συμφωνία που είχε συνάψει η παγκόσμια κοινότητα, εκδίδοντας το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, όπως είναι γνωστό, το 1989, βάσει του οποίου απαγορευόταν η ευρεία χρήση των χημικών που διαπιστωμένα είχαν κριθεί ως υπεύθυνα για την καταστροφή του σώματος του όζοντος στη στρατόσφαιρα, το οποίο λειτουργεί ως φυσική ασπίδα για τη Γη, από τη βλαβερή ακτινοβολία του Ήλιου.

Η μείωση της τρύπας του όζοντος αγγίζει το 20%, γεγονός που προκάλεσε ενθουσιασμό στην επιστημονική κοινότητα.

Progress! For the 1st time, satellite observations have provided evidence of a decline in the harmful chemical compounds depleting the Antarctic ozone hole. Get the details: https://t.co/gSCox5ADEp pic.twitter.com/gvN6rwZOVv

