Η απίστευτη επιστροφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Οκτώ ημέρες ξεκούρασης και ανάρρωσης. Τόσες χρειάστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όχι απλά για να βρει τον καλό εαυτό του, αλλά για να επιστρέψει ακόμα καλύτερος: με μια εξωγήινη εμφάνιση απέναντι στους Νετς του Μπρούκλιν, ο 23χρονος σταρ του ΝΒΑ οδήγησε τους Μιλγουόκι Μπακς με το εμφατικό 116-91.

Το τι έκανε ο Αντετοκούνμπο δεν περιγράφεται. Μια ματιά στη στατιστική είναι ενδεικτική: τελείωσε τον αγώνα με 41 πόντους (με 11/17 δίποντα, 3/3 τρίποντα, 10/11 βολές), 13 ριμπάουντ, επτά ασίστ, δύο κλεψίματα και δύο κοψίματα σε μόλις 33 λεπτά συμμετοχής!

Χιλιάδες φίλοι των Μπακς άρχισαν να φωνάζουν «M-V-P» όταν στήθηκε στην γραμμή των βολών, ενώ στο τέλος αποθεώθηκε από εκατοντάδες Ελληνες που έσπευσαν στο στάδιο με τις γαλανόλευκες για να τον αποθεώσουν.

Hundreds of Greeks meet @Giannis_An34 in Milwaukee after he dropped 41 points in the Bucks WIN!! pic.twitter.com/EgTbaiGWoU

Πέρα από τον απίστευτο Giannis, οι Μπακς πήραν 21 πόντους από τον Κρις Μίντλετον και άλλους 14 από τον Ερικ Μπλέντσο.

The best of The Greek Freak in tonight's WIN!!

«Αυτές οι οκτώ ημέρες με βοήθησαν πολύ. Κατάφερα να επαναφορτιστώ, να ανακτήσω την αυτοπεποίθησή μου και να νιώσω πιο δυνατός. Το να παίζω είναι αυτό που λατρεύω» είπε μετά το τέλος του ματς, ο Αντετοκούνμπο που είδε σε αυτό το διάστημα αγρανάπαυσης, τη διοίκηση των Μπακς να απολύουν τον αγαπημένο του προπονητή Τζέισον Κιντ.

"Those eight days, they helped me a lot. I was able to reenergize, get my confidence up, and feel stronger. Playing games is what I love to do." pic.twitter.com/lfLIZwOq1j

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 27, 2018