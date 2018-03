H HotelBrain απέσπασε χρυσό βραβείο στα Tourism Awards

H HotelBrain απέσπασε, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Hotel Development, Management & Consulting» στην απονομή των Tourism Awards 2018 που έγινε στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.

Επιπλέον, η Hotel Brain αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι είναι κορυφαία ελληνική εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων, αφού 12 από τα ξενοδοχεία που βρίσκονται υπό τη διαχείρισή της ψηφίστηκαν από την κριτική επιτροπή των Tourism Awards και βραβεύτηκαν ανάμεσα στα καλύτερα ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Δώδεκα συμμετοχές-δώδεκα βραβεύσεις, ήταν ο θριαμβευτικός απολογισμός των ξενοδοχείων της.

Οι διακρίσεις που απέσπασαν τα υπό τη διαχείριση της HotelBrain ξενοδοχεία είναι οι ακόλουθες:

# Crossroads Inn

Gold: Traditional Guesthouse

Το Crossroads Inn, κατέκτησε για άλλη μια χρονιά το χρυσό βραβείο στην κατηγορία Traditional Guesthouse, αποδεικνύοντας τη συνέπεια στις αξίες και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Το Crossroads Inn στους 7 αποκατεστημένους, παραδοσιακούς ξενώνες του, στο χαρακτηρισμένο παραδοσιακό χωριό Τριπόταμος της Τήνου, αγκαλιάζει με σεβασμό κάθε πτυχή του τόπου μας, στοχεύοντας στην προβολή και την αναβάθμιση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, μέσα από την ξεχωριστή βιωματική εμπειρία της παραδοσιακής νησιωτικής ζωής στην τηνιακή ύπαιθρο.

# Lesante Blu Exclusive Luxury Beach Resort

Silver: Luxury Resort

To Lesante Blu Exlcusive Beach Resort, μέλος των Leading Hotels of the World, άνοιξε τις πύλες του τον Μάιο του 2017 στο νησί της Ζακύνθου και κατάφερε ήδη να αποσπάσει την διάκριση στην κατηγορία Luxury Hotel / Resort των Tourism Awards για το σύνολο των πολυτελών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών του. Ήδη από το πρώτο χρόνο λειτουργίας του το Lesante Blu συγκεντρώνει υψηλά επίπεδα επαναλαμβανομένων πελατών για τη σαιζόν του 2018 απόδειξη της διαρκούς προσπάθειας του ξενοδοχείου να παρέχει υψηλού επιπέδου personalized customer service στους επισκέπτες του. Eχει καθιερωθεί ως το καλύτερο ξενοδοχείο στο δημοφιλές νησί της Ζακύνθου επιτυγχάνοντας υψηλή ετήσια πληρότητα 88%.

# Aegea Blu Cycladic resort

Silver: Beach Hotel / resort

Tο Aegea Blue Cycladic Resort βραβεύτηκε ως δεύτερο καλύτερο Beach Resort στην Ελλάδα, αφού βρίσκεται στην παραλία του Ζόργκου στην βορειανατολική πλευρά της Άνδρου, η οποία θεωρείται μια από τις 7 καλύτερες στις Κυκλάδες. Ένα σύμπλεγμα 36 πολυτελών και ανεξαρτήτων κατοικιών μεγέθους 40 – 400 m2 χτισμένες στην μορφή ενός Κυκλαδίτικου χωριού καραβοκύρηδων. Απευθύνεται σε επισκέπτες που αποζητούν και απολαμβάνουν την απομόνωση την ηρεμία και την ομορφιά της φύσης σε συνδυασμό με την πολυτέλεια και τις παροχές ενός resort.

# Nefeles Luxury Residences & Lounge

Silver: Hotel Residences

Το Nefeles Luxury Residences & Lounge κατέκτησε το αργυρό βραβείο στην κατηγορία Hotel Residences για την συνολική ποιότητα των εγκαταστάσεων πολυτελών κατοικιών του και προσωποποιημένων υπηρεσιών του. Σε ένα τοπίο αλπικής ομορφιάς , στο χωριό Καρδαράς που βρίσκεται δίπλα στο χιονοδρομικό Οστρακίνα του Μαινάλου και μιάμιση ώρα από την Αθήνα, θα συναντήσετε το μαγευτικό Nefeles Luxury Residences & Lounge, όπου θα αισθανθείτε ήδη κάτοικοι σε ένα μέρος που δεν θα αποχωρίζεστε ακόμα και μετά την επιστροφή. Αποτελείται από 15 πολυτελή διαμερίσματα με σπάνια θέα στο βουνό. Δημιουργήθηκε για να προσφέρει στους επισκέπτες μοναδικές εμπειρίες, μέσα από τον αρμονικό συνδυασμό εξωτερικών δραστηριοτήτων και εξερεύνησης της περιοχής, με την πολυτέλεια των ευρύχωρων βιλών, αλλά και την προσφορά διακριτικής φιλοξενίας και εξαιρετικών υπηρεσιών.

# Naxian Utopia Luxury Villas & Suites

Silver: All-Suite Hotel

Το Naxian Utopia Luxury Villas & Suites, στο νησί της Νάξου, κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία All-suite hotel, για το σύνολο των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών του. Σε απόσταση μόλις 2 χλμ. από τη χώρα της Νάξου και 500 μ. από τη δημοφιλέστερη παραλία του νησιού, τον Άγιο Προκόπιο, το Naxian Utopia Resort, αποτελεί ένα υπερπολυτελές συγκρότημα, από πέντε βίλες και τέσσερις σουίτες, χτισμένο πάνω σε ένα βραχώδη λόφο, το οποίο προσφέρει στους επισκέπτες του απρόσκοπτη θέα στο Αιγαίο, τη λίμνη και τα γύρω χωριά. Κάθε βίλα και σουίτα προσφέρει ιδιωτικότητα και ενδείκνυται για στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας μακριά από την πολυκοσμία και τα αδιάκριτα βλέμματα.

# Mr & Mrs White Paros New Style Hotel

Bronze: BoutiqueHotel

Το Mr & Mrs White Paros New Style Hotel, μέλος της HotelBrain, κατάφερε μέσα σε μόλις ένα χρόνο λειτουργίας του να καθιερωθεί και μάλιστα να αποτελεί πρότυπο ενός Boutique Hotel στην Ελλάδα, κατακτώντας το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία Boutique Hotel, ως ένα από τα καλύτερα Boutique ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Χάρη στην προσήλωση στις αρχές της αυθεντικότητας και της ελληνικής φιλοξενίας και το εξαιρετικό επίπεδο εξυπηρέτησης που το προσωπικό του ξενοδοχείου προσφέρει σταθερά στους επισκέπτες του, παρέχοντάς τους μια μοναδική εμπειρία.

# Avaton Luxury Villas Resort – Relais & Châteaux

Bronze: Luxury Villas & Chalets

Το Avaton Luxury Villas Resort – Relais & Châteaux, μέλος της HotelBrain παρέλαβε το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία Luxury Villas & Chalets. Το Avaton Luxury Villas Resort – Relais & Châteaux, μέλος της HotelBrain, ένα κομψό και σύγχρονο παραθαλάσσιο θέρετρο με θέα τα πεντακάθαρα γαλαζοπράσινα νερά της χερσονήσου του Άθωνα Χαλκιδικής. Αποτελείται από 16 βίλες εκ των οποίων οι περισσότερες διαθέτουν ιδιωτική πισίνα με ενσωματωμένα sunbeds που απογειώνουν την αίσθηση χαλάρωσης μέσα σε μεσογειακούς κήπους που οδηγούν σε μια μοναδικής ομορφιάς παραλία.

# Aeolis Tinos Suites Luxury Residences

Bronze: Storytelling Excellence

To Aeolis Tinos Suites, κατέκτησε το αργυρό βραβείο στην κατηγορία Storytelling excellence, καθώς έχει δομήσει όλη την λειτουργία του και τις υπηρεσίες που προσφέρει πάνω σε μια πραγματική ιστορία και το σύμβολό-branding του ξενοδοχείου έχει στηριχθεί στη μυθολογία. Αποτελεί τον ιδανικό προορισμό για όσους ψάχνουν την εσωτερική ανασυγκρότηση και γαλήνη, μέσα από μια μοναδική ταξιδιωτική εμπειρία, σε ένα ξενοδοχειακό κατάλυμα που θα ικανοποιήσει όλες τους τις αισθήσεις.

# Mykonos Princess Lifestyle Luxury Hotel

Bronze: Lifestyle Hotel

To Mykonos Princess, το μοναδικό ‘’Lifestyle Hotel’’ των ‘’Preferred Hotels & Resorts’’ στην Μύκονο είναι ο απόλυτος συνδυασμός της πολυτέλειας ενός 5* ξενοδοχείου 39 δωματίων με την αυθεντική ελληνική φιλοξενία & τον ελληνικό και ιδιαίτερα τον Μυκονιάτικο τρόπο ζωής. Ένα ξενοδοχείο που η δομή του, η κουλτούρα, η υπηρεσίες, αλλά και οι εμπειρίες που παρέχει είναι κατ’ εξοχήν lifestyle κατέκτησε το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία Lifestyle Hotel/resort.

# Racconto Boutique Design Hotel

Bronze: Adults Only Hotel

To Racconto Boutique Design Hotel κατέκτησε το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία Adults Only Hotel, αφού είναι ένα χαρακτηριστικό adults-only boutique hotel στην καρδιά της Πάργας. Ένα boutique hotel, αυστηρά adults-only φιλοσοφίας, στην καρδιά μιας περιοχής που αποτελεί έναν κατεξοχήν οικογενειακό προορισμό. Που μέσα σε μόλις 1,5 χρόνο λειτουργίας, τον Νοέμβριο του 2016 έχει καταφέρει να προσελκύσει ένα διαφορετικό -για τα δεδομένα της περιοχής- κοινό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να απολαμβάνει την ιδιωτικότητα, τη χαλάρωση και την ηρεμία που προσφέρει ο χώρος.

# Xenia Residences & Suites

Bronze: Οικογενειακός Τουρισμός

To Xenia Residences & Suites, ένα μοναδικό συγκρότημα 8 αυτόνομων πολυτελών κατοικιών. Τοποθετημένο στην καταπράσινη πλαγιά, πάνω από την κεντρική παραλία του χωριού προσφέρει μοναδική θέα της παραλίας, της θάλασσας και των απέναντι νησιών (Σκόπελος-Αλόννησος) από όλους τους χώρους του. Αποτελεί την ιδανική πρόταση διαμονής για οικογένειες και για τους λάτρεις της ηρεμίας και της φύσης και κατέκτησε το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία Οικογενειακός Τουρισμός των Tourism Awards για το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει σε οικογένειες, αλλά και το storytelling του ξενοδοχείου που βασίζεται στις αξίες της οικογένειάς του ιδιοκτήτη.

# Mykonos No 5

Bronze: All Suite Hotel

To Mykonos No5, μέλος της HotelBrain, στην περιοχή Κανάλια της Μυκόνου, κέρδισε το χάλκινο βραβείο στην κατηγορία All Suites με ένα πακέτο ‘in the hotel’ εμπειριών, το οποίο ονομάζεται «Μykonos 5 Senses Experience».