Μητσοτάκης στο ΕΛΚ: Εκλογές όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και την ποιότητα της Δημοκρατίας

«Οι επόμενες εκλογές δεν θα αφορούν μόνο την οικονομία, αλλά και την ποιότητα της Δημοκρατίας στην Ελλάδα. Θα τις κερδίσουμε. Είμαστε ήδη μπροστά με 10 μονάδες διαφορά». Αυτό ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας το μεσημέρι της Πέμπτης στη συνάντηση των μελών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στο Μόναχο.

Μιλώντας παράλληλα σε δημοσιογράφους για τα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής τόνισε: «Φοράω πάντα τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν εντοπίζω αδυναμίες κυβερνητικού έργου».

Οσον αφορά στην ομιλία του κ. Μητσοτάκη στο ΕΛΚ, όπως σημείωσε στο σχετικό τηλεγράφημά του από τη βαυαρική πόλη το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος της ΝΔ αναφέρθηκε εκτενώς στην αντιμετώπιση του λαϊκισμού στην Ευρώπη είτε, όπως σημείωσε, προέρχεται από Δεξιά είτε από Αριστερά. «Πρέπει να αντιδράσουμε. Βλέπουμε αυτή την ιστορία στην Ιταλία. Θα έχουμε προκλήσεις στην Ισπανία. Οι δυνάμεις του λαϊκισμού είναι σε άνοδο», τόνισε και πρόσθεσε πως στην Ελλάδα ο λαϊκισμός είχε δυο πολύ αρνητικές συνέπειες. Συγκεκριμένα μίλησε για οικονομική ζημιά και για διάβρωση των δημοκρατικών θεσμών.

«Εκατό δισ. μάς στοίχισε η παραμονή του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία», συνέχισε αναφέροντας ως στοιχεία τη μείωση του ΑΕΠ και την ύφεση στην οικονομία. Παράλληλα επισήμανε πως ένας στους δύο Ελληνες χρωστάει στην εφορία και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν πιστεύει στην αγορά και στην προσέλκυση επενδύσεων. Η Ελλάδα, είπε επίσης, θα βγει από το τρίτο πρόγραμμα τον Αύγουστο και αυτό θα βρεθεί μπροστά σε σοβαρές προκλήσεις.

