Μία υπέροχη διάλεξη της Λένας Διβάνη στον «Παρνασσό» για τους σκοπούς της Πόρτας Ανοιχτής

Στις 28 Μαρτίου 2024, στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων που διοργανώνει η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή σε συνεργασία με τους Φίλους του Φιλολογικού Συλλόγου «Παρνασσός» πραγματοποιήθηκε μία ακόμα αξιοσημείωτη πολιτιστική εκδήλωση.

Η ιστορικός και συγγραφέας Λένα Διβάνη παρουσίασε, με τη σαφήνεια και τη χάρη που τη διακρίνουν, τα ποικίλα γεγονότα που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας και των σχέσεών μας με τις Μεγάλες Δυνάμεις στον 19ο και 20ο αιώνα, με αντίκτυπο μέχρι τις μέρες μας.

Η διάλεξη, στην ιστορική αίθουσα του «Παρνασσού», καθήλωσε το κοινό και ακολούθησαν πολλά ερωτήματα.

Στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων, στις 22 Μαΐου 2024, θα ακολουθήσει η ομιλία του πρώην Γενικού Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάνου Καρβούνη με θέμα «Η Ελλάδα στην Ευρώπη τον 20ο αιώνα. Προοπτικές για τον 21ο αιώνα».

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή, ειδικώς αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο, ιδρύθηκε το 1972 για να προσφέρει μια θέση στον ήλιο στον άνθρωπο με εγκεφαλική παράλυση στην Ελλάδα.

Στο Πρότυπο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης «Πόρτα Ανοιχτή» προσφέρεται καθημερινά και δωρεάν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και προγραμμάτων για την εκπαίδευση, αποκατάσταση, ψυχαγωγία και κοινωνική ένταξη 240 παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με εγκεφαλική παράλυση.

Η Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή έχει τιμηθεί δύο φορές από την Ακαδημία Αθηνών για το «πολύπλευρο κοινωνικό και προνοιακό της έργο», καθώς και από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας με το Χρυσό Σταυρό του Τάγματος της Ευποιίας.

Είναι Οργανωτικό Μέλος για την Ελλάδα της Παγκόσμιας Οργάνωσης Εγκεφαλικής Παράλυσης (ICPS) και μέλος του European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), της Ένωσης «Μαζί για το Παιδί» και του «Δικτύου».

