Λέμε ευχαριστώ στον «δικό» μας Άγιο Βασίλη

Γιορτινές μέρες και όλα γύρω παραμυθένια. Φώτα στους δρόμους, άνθρωποι που βολτάρουν στην αγορά και τα ψώνια έχουν την τιμητική τους, για να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους αγαπημένους μας αλλά και γιατί όχι… στους εαυτούς μας.

Πρώτα Χριστούγεννα μαζί του φέτος κι είπα να κάνω τη διαφορά και μαζί με το δώρο μου να του κάνω ακόμα μία έκπληξη. Πάντα μου άρεσαν αυτά τα πράγματα που φτιάχνεις μόνος σου για να τα προσφέρεις, αλλά όπως και να το κάνουμε με τόση δουλειά όλη μέρα πού χρόνος για να διαλέξεις όλα τα κατάλληλα «συστατικά» για ένα πρωτότυπο δώρο…

Εκπέμπω SOS στη Λίνα, τη συνάδελφο, μεταξύ πρώτου και δεύτερου πρωινού καφέ για να ανοίξει το μάτι, και όπως πάντα μου δίνει τη λύση: «Η ΑΒ Βασιλόπουλος», λέει, «πραγματοποιεί έναν “διαφορετικό διαγωνισμό” για να στείλεις τις ευχές σου στον “δικό σου Άγιο Βασίλη” και μάλιστα σου δίνει τη δυνατότητα να κερδίσεις μεγάλα δώρα! “Thank you My Santa” λέγεται!».

Στο μεσημεριανό μου διάλειμμα ήξερα ότι ήρθε η ώρα να κάνω την απόπειρα. Πατάω «ΑΒ Thank you My Santa», σύμφωνα με τις ακριβείς οδηγίες της Λίνας και εμφανίζεται το πολυπόθητο link https://xmas.ab.gr/thank-you-santa/.

Κάνω click, και στο χριστουγεννιάτικο microsite της ΑΒ ανακαλύπτω μια σειρά από χριστουγεννιάτικες κάρτες με ήρωες… για να επιλέξω ακριβώς τον δικό μου Άγιο Βασίλη. «Γούστο έχει», σκέφτηκα, θα το «εξερευνήσω». Κι ήταν πολλοί… σχεδόν στον κάθε «ήρωα» βρίσκω αντιστοιχίες με δικούς μου Άγιους Βασίληδες, που ούτε καν μου περνούσε από το μυαλό. Αξίζει, λοιπόν, λίγος χρόνος παραπάνω για να «ψαχουλέψω».

Γρήγορα παίρνω την τρίτη κούπα ζεστού καφέ και ξεκινάω: μοιάζει σχεδόν με περιπέτεια! Πάμε λοιπόν: Classic Santa… Αχ ποιος άλλος εκτός από τον μεγάλο μου αδερφό τον Γιώργο, που κάθε Παραμονή φτιάχναμε μαζί το πιάτο με τα μπισκότα και το γάλα για να το βρει ο κουρασμένος από το ταξίδι του Άγιος Βασίλης και να αφήσει το δικό μου δώρο. Ο Γιώργος ήξερε, ως μεγαλύτερος όλη την αλήθεια, αλλά ποτέ δε μου χάλασε το παραμύθι.

Ο δικός μου BFF Santa είναι η Μαρίνα. Στολίζαμε μαζί το δέντρο, από τότε που πηγαίναμε στο σχολείο και μετά στη σχολή, το φοιτητικό μας σπίτι, όπου δε χωρούσε τίποτα άλλο εκτός από δεκάδες φωτάκια. Ήταν λες και «συμπυκνώνεις» το Σύνταγμα σε 30 τετραγωνικά, αλλά δε μας ένοιαζε!

Κι αυτός ο Unexpected Santa, το πρώτο μου αγόρι, ο Κώστας, που μπήκε στη ζωή μου ξαφνικά μια δεκαετία πριν και φώτισε κάποια Χριστούγεννα εκεί που δεν το περίμενα. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει ο Perfect Santa, ξεκάθαρα ο θείος Πέτρος που λατρεύει τα Χριστούγεννα και νομίζω ότι όλο το χρόνο -και το λέω χωρίς υπερβολή- ψάχνει για το τέλειο δώρο για τον καθένα μας και κυρίως έχει την τέλεια διάθεση για να ετοιμάσει τα πιο υπέροχα Χριστούγεννα για όλη μας την οικογένεια, παρόλο ότι είναι ορκισμένος εργένης!

Και πόσες ακόμα επιλογές! Ο Grumpy Santa, ε ναι, αδιαπραγμάτευτα πάει στη Σοφία που δεν τρελαίνεται για τα Χριστούγεννα, αλλά τρελαίνεται για εμάς τους φίλους της, και πάντα θα βάλει τα δυνατά της για να γκρινιάζει λιγότερο σε κάθε γιορτινή μάζωξη, και ο Chef Santa, η γλυκιά μου γιαγιούλα που δοκιμάζει και ξέρει απ’ έξω όλες τις εορταστικές συνταγές. Άλλωστε είναι η πρώτη που κλείνεται πάντα στην κουζίνα για να κάνουμε τα πιο νόστιμα Χριστούγεννα, γιατί αλήθεια τώρα αν περιμέναμε από τη μαμά…

DIY Santa, υπάρχουν και αυτοί. Ε ναι, ξεκάθαρα! Ο Τάσος κάθε χρόνο είναι ένα μικρό χριστουγεννιάτικο εργαστήριο μόνος του! Κόβει, ράβει, κολλάει και ετοιμάζει από νωρίς στολίδια και κατασκευές, για να προμηθεύσει όλη την παρέα «έτσι για το καλό», για να βάλει την πινελιά του στα στολίσματά μας και φυσικά ο Last-Μinute Santa σαν την αφεντιά μου, που τρέχει για όλα την τελευταία στιγμή, αλλά με ένα μαγικό τρόπο προλαβαίνει πάντα να είναι εκεί.

Νομίζω όμως το βρήκα, βρήκα τον κατάλληλο Άγιο Βασίλη για να στείλω τη δική μου ευχή. Τόση ώρα το «αποφεύγω» για να εξερευνήσω ακόμα παραπάνω. Ε, λοιπόν, είναι ο Santa Baby! Αυτός είναι το μόνο που χρειάζομαι τα Χριστούγεννα: εκείνος. Ας πάω στο επόμενο βήμα λοιπόν να στείλω την ευχή μου.

Ώπα ώπα ώπα! Είναι ακόμα ένας που δεν πάτησα να δω «τεχνικά χαρακτηριστικά»: 1st Santa… ξεκάθαρα ο μπαμπάς! Μπορεί να μπήκαν κι άλλοι «Άγιοι Βασίληδες» στη ζωή μου, αλλά εκείνος θα είναι πάντα ο πρώτος. Για όλα εκείνα τα πρώτα χριστουγεννιάτικα πρωινά: τα ζεστά μπισκότα στο κρεβάτι, τα χριστουγεννιάτικα καλαντίσματα, κι ας είχε τόσο κακιά φωνή…

Έλα είναι μέρες γιορτής. Άσε τη συγκίνηση, κάποιοι άνθρωποι είναι πάντα στην καρδιά μας. Επιλέγω τον «δικό μου Άγιο Βασίλη», πατάω για να πάω στο επόμενο βήμα και συμπληρώνω τα στοιχεία μου. Εύκολο ήταν αυτό και η μαγική προσωπική μου ευχή ταξιδεύει ήδη, γιατί η ΑΒ Βασιλόπουλος φρόντισε και για μας που θέλουμε να στείλουμε κάτι πιο ιδιαίτερο στους δικούς μας Άγιους Βασίληδες, εκείνους που κάνουν τα Χριστούγεννα αλλά και τη ζωή μας κάθε μέρα και όλο το χρόνο ξεχωριστή.

Διάλεξα τον χαρακτήρα που ταιριάζει στον δικό μου «Άγιο Βασίλη», έστειλα την κάρτα μου, μπήκα και στην κλήρωση για 10 δωροεπιταγές ΑΒ αξίας 150 ευρώ. Αυτά είναι! Και καλή μας χρονιά!