Προεκλογικό ατού η αντισυμβατική θετή κόρη της Χάρις

Oταν η θετή κόρη της Κάμαλα Χάρις –κόρη του συζύγου της Νταγκ Εμχοφ– ρωτήθηκε τι σκέφτονται οι γονείς της για τα τατουάζ και τα μαλλιά της, είπε: «Νομίζω ότι σκέφτονται: δεν το καταλαβαίνω, αλλά θέλω να είσαι αυτή που θέλεις να είσαι».

Τώρα, καθώς η Χάρις διεκδικεί τον Λευκό Οίκο, το ξεχωριστό στιλ της Ελα Εμχοφ και η λεγεώνα των διαδικτυακών θαυμαστών της θα μπορούσαν, όπως γράφει η Telegraph, να αποδειχτούν πλεονέκτημα για την προεδρική εκστρατεία.

Στυλιστικά μακριά από την αυστηρή πρώην εισαγγελέα θετή μητέρα της, η 25χρονη Ελα έχει συμμετάσχει ως γυμνόστηθο μοντέλο στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης, δεν ξυρίζει τις μασχάλες της και διευθύνει μια λέσχη πλεξίματος. Κέρδισε, δε, εκατοντάδες νέους θαυμαστές όταν φόρεσε ένα παλτό Miu Miu με κρύσταλλα στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν, το 2021.

Γρήγορα υπέγραψε συμβόλαιο με την IMG Models, το πρακτορείο που εκπροσωπεί τις Τζίτζι και Μπέλα Χαντίντ. Πρώην φοιτήτρια καλλιτεχνικών σπουδών, η Ελα Εμχοφ διαθέτει σήμερα περισσότερους από 330.000 ακολούθους στο Instagram.

Η Χάρις δεν έχει δικά της παιδιά, κάτι που οδήγησε τον Τζέι Ντι Βανς, υποψήφιο αντιπρόεδρο του Ντόναλντ Τραμπ, να τη χαρακτηρίσει «άτεκνη κυρία με γάτες». Η Ελα έσπευσε να υπερασπιστεί τη Χάρις λέγοντας: «Πώς μπορείς να είσαι άτεκνη όταν έχεις δυο τόσο γλυκά παιδιά όπως εμένα και τον Κόουλ; Αγαπώ και τους τρεις γονείς μου».

Η αντιπρόεδρος, γράφει η Telegraph, μιλάει συχνά για την ισχυρή σχέση της με τα παιδιά του συζύγου της, περιγράφοντας την Ελα και τον μεγαλύτερο αδελφό της Κόουλ ως «αστείρευτη πηγή αγάπης και αγνής χαράς».

Οι αναλυτές πιστεύουν ότι η νεαρή Εμχοφ θα μπορούσε να βοηθήσει τη Χάρις να προσελκύσει νέους προοδευτικούς ψηφοφόρους ενόψει των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.

«Πρώτα απ’ όλα είναι influencer, είναι δημιουργός περιεχομένου, έχει ένα επίπεδο διασημότητας» είπε στην Telegraph ο Μαρκ Μπιλ, επίκουρος καθηγητής της Σχολής Επικοινωνίας και Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Rutgers. «Είναι ένας παράγοντας που θα συμβάλει στο να προσελκύσει, ενδεχομένως, τους περισσότερους από αυτούς τους 41 εκατομμύρια επιλέξιμους ψηφοφόρους της γενιάς Z, στο στρατόπεδο της Κάμαλα» πρόσθεσε.

Μεγαλωμένη στην Καλιφόρνια, η Ελα Εμχοφ φοίτησε στο «ανεξάρτητο και προοδευτικό» Wildwood School στο Λος Αντζελες, το οποίο κοστίζει 51.000 δολάρια ετησίως, πριν σπουδάσει στην Parsons School of Design, στο Γκρίνουιτς Βίλατζ της Νέας Υόρκης.

Εκτοτε έχει κάνει πασαρέλα για μεγάλους οίκους μόδας, όπως οι Balenciaga, Miu Miu και Proenza Schouler, και έχει υπάρξει πρέσβειρα των Stella McCartney, Mulberry και Calvin Klein. Το μοντέλο ζει σε ένα διαμέρισμα αξίας 1,2 εκατ. δολαρίων στο Μανχάταν.

Σε ένα βίντεο στο TikTok υποστηρικτής της Κάμαλα Χάρις συνέκρινε την Ελα με τη Ναόμι Μπάιντεν, την εγγονή του Τζο Μπάιντεν, λέγοντας ότι η Εμχοφ είναι «το εισιτήριο για τον Λευκό Οίκο».

Τον περασμένο μήνα η νεαρή υπέγραψε συμβόλαιο με το πρακτορείο ταλέντων του Χόλιγουντ UTA, με την ελπίδα να «έχει περισσότερες συνεργασίες με εταιρείες μόδας για τη δημιουργία πλεκτών», σύμφωνα με το Hollywood Reporter.

Σε συνέντευξή της στους New York Times το 2021 η Εμχοφ είπε ότι η ίδια και ο 29χρονος αδελφός της είναι «πραγματικά μέσα» στην πολιτική και «μαθαίνουν όσα συμβαίνουν πίσω από τα παρασκήνια».

Ομως η πολιτικοποιημένη δημιουργός έχει δεχτεί δύο φορές «πυρά» επειδή προώθησε σελίδες συγκέντρωσης χρημάτων για φιλοπαλαιστινιακές ομάδες.

Επικρίθηκε όταν δημοσίευσε νωρίτερα φέτος στη σελίδα της στο Instagram έναν σύνδεσμο για δωρεές προς την Υπηρεσία Αρωγής και Εργων των Ηνωμένων Εθνών, δύο μήνες αφότου οι ΗΠΑ διέκοψαν τη χρηματοδότηση της οργάνωσης εν μέσω ισχυρισμών ότι οι εργαζόμενοί της βοήθησαν τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ.

Τον Νοέμβριο του 2023 κοινοποίησε έναν σύνδεσμο για έρανο που είχε στόχο την «επείγουσα ανακούφιση των παιδιών της Γάζας» από το Ταμείο Ανακούφισης Παλαιστινίων Παιδιών και επικρίθηκε επειδή δεν ανέφερε τα ισραηλινά παιδιά που σκοτώθηκαν στην επίθεση της Χαμάς.

Ενώ ο πατέρας της είναι εβραίος, η Εμχοφ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεν θεωρεί τον εαυτό της εβραία. «Η Ελα πραγματικά δεν έχει θέματα με την πίστη» δήλωσε ο εκπρόσωπός της στην εφημερίδα The Forward το 2021, «αλλά δεν θέλει να μιλήσει εκ μέρους του ιουδαϊσμού, καθώς η ίδια δεν τον ασκεί».

Η Εμχοφ έχει επίσης υποστηρίξει τα τρανσέξουαλ άτομα. Παλαιότερα διοργάνωσε μια λαχειοφόρο αγορά πλεκτών για να συγκεντρώσει χρήματα για τις μαύρες τρανσέξουαλ ομάδες For the Gworls και The Okra Project.

Την Τετάρτη 24 Ιουλίου η Εμχοφ προέτρεψε τους οπαδούς της να εγγραφούν για να ψηφίσουν, γράφοντας στο Instagram: «Ξέρετε ήδη τι ώρα είναι. Δεν είναι ώρα να καθίσετε με σταυρωμένα τα χέρια και να αναβάλετε την ευθύνη. Είναι καθήκον όλων μας να εμφανιστούμε, να αναλάβουμε δράση και να ψηφίσουμε για το μέλλον μας. Μπορούμε να είμαστε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε».

Επίσης, αναδημοσίευσε το viral tweet της τραγουδίστριας Charli XCX που έλεγε «Η Κάμαλα είναι brat» – μια διαδικτυακή αναφορά σε κάποιον που νιώθει άνετα με το να είναι ο εαυτός του.

Ο Μπιλ είπε στην Telegraph ότι, αν και δεν πιστεύει πως η υποστήριξη της Εμχοφ θα είναι «σημαντικός παράγοντας» στις εκλογές του 2024, θα μπορούσε να βοηθήσει τη Χάρις να προσελκύσει νεότερους ψηφοφόρους.

«Ο,τι σχολιάζει, μοιράζεται, παράγει, διανέμει, την έχει οδηγήσει σε 330.000 ακολούθους», σημείωσε. «Αν προωθήσει την καμπάνια της Χάρις με την ίδια δύναμη, θα μπορούσε να είναι πολύ αποτελεσματική. Θα μπορούσε να έχει μεγάλη επιρροή».

