Υπέρ της Χάρις οι αφροαμερικανικές αδελφότητες με τα ελληνικά ονόματα

Ενδεχομένως να έχετε παρατηρήσει ότι σε πολλές ταινίες του Χόλιγουντ οι φοιτητικές αδελφότητες των αμερικανικών πανεπιστημίων συμβολίζονται με τρία γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου. Οι κοινότητες αυτές, που στηρίζονται στη λογική της αλληλοϋποστήριξης, παίζουν ρόλο και στις εθνικές εκλογές των ΗΠΑ, καθώς συχνά τα μέλη τους είναι ισόβια.

Η Κάμαλα Χάρις, κόρη μεταναστών, της ινδής βιολόγου και ερευνήτριας Σάμαλα Γκόπαλαν και του τζαμαϊκανού οικονομολόγου Ντόναλντ Τζ. Χάρις, που γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν σε πορείες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπήρξε ως φοιτήτρια μέλος της ισχυρής αδελφότητας Alpha Kappa Alpha, της οποίας παραμένει ισόβιο μέλος.

H αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου) υποψήφια πρόεδρος των Δημοκρατικών έγινε μέλος της οργάνωσης τη δεκαετία του 1980, όταν ήταν φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Xάουαρντ (Howard) της Ουάσινγκτον. Η πανεπιστημιούπολη του Xάουαρντ υπήρξε η γενέτειρα της αδελφότητας, η οποία ιδρύθηκε το 1908. Η Alpha Kappa Alpha, ή AKA, είναι η παλαιότερη οργάνωση που χρησιμοποιεί ελληνικά γράμματα και δημιουργήθηκε από αφροαμερικανίδες γυναίκες με πανεπιστημιακή μόρφωση.

Οπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το BBC, «η Καμάλα Χάρις βασίζεται στις συντρόφους της από τις (πανεπιστημιακές) αδελφότητες» και παραπέμπει στην οργάνωση-ομπρέλα National Pan-Hellenic Council (Εθνικό Πανελλήνιο Συμβούλιο), η οποία δεν είναι μια ελληνική ομογενειακή οργάνωση (όπως μπορεί να υποθέσει κανείς λόγω ονόματος), αλλά το συντονιστικό συμβούλιο εννέα ιστορικών αφροαμερικανικών φοιτητικών οργανώσεων που χρησιμοποιούν στους τίτλους τους ελληνικά γράμματα. Οι αδελφότητες αυτές συχνά αναφέρονται ως οι «Θεϊκές Εννέα».

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, η οποία μίλησε την Τετάρτη στο συνέδριο της αδελφότητας Zeta Phi Beta (ΖΦΒ), είναι, όπως αναφέραμε, ισόβιο μέλος της Alpha Kappa Alpha (ΑKA). Οι δύο οργανώσεις συγκαταλέγονται μεταξύ των –κατά κύριο λόγο– αφροαμερικανικών αδελφοτήτων που απαρτίζουν το προαναφερθέν National Pan-Hellenic Council.

«Τα σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια μέλη του, κοινώς αποκαλούμενα “Θεϊκές Εννέα”, είναι έτοιμα να αποτελέσουν ένα μυστικό όπλο καθώς η κ. Χάρις επιδιώκει την προεδρία» σημειώνει στο ρεπορτάζ του το βρετανικό μέσο ενημέρωσης.

Λιγότερες από 24 ώρες αφότου ο Τζο Μπάιντεν υποστήριξε τη Χάρις για να διεκδικήσει το χρίσμα των Δημοκρατικών, η ομάδα υποσχέθηκε να ξεκινήσει μια «άνευ προηγουμένου εκστρατεία κινητοποίησης των ψηφοφόρων». Ως μη κερδοσκοπικό ίδρυμα, το National Pan-Hellenic Council (NPHC) δεν μπορεί να υποστηρίξει επίσημα τη Χάρις.

Υπόσχεται όμως, όπως αναφέρει το BBC, μια εκστρατεία που «θα ενεργοποιήσει τα χιλιάδες παραρτήματα και μέλη των αντίστοιχων οργανώσεών μας για να εξασφαλίσει ισχυρή συμμετοχή των ψηφοφόρων στις κοινότητες που υπηρετούμε». Αυτό συνάδει ευρύτερα με τον τρόπο που οι «Θεϊκές Εννέα» στηρίζουν, ιστορικά, τα μέλη τους. Τα μέλη της οργάνωσης έχουν υποστηρίξει την 59χρονη Κάμαλα Χάρις και στο παρελθόν κατά τη διάρκεια της πολιτικής της καριέρας.

Οι εν λόγω φοιτητικές αδελφότητες υπό την ομπρέλα του NPHC εμφανίστηκαν στις αρχές του 20ού αιώνα ως συστήματα υποστήριξης που προσέφεραν το αίσθημα του ανήκειν σε μαύρους φοιτητές, οι οποίοι βίωναν τον ρατσισμό και την απομόνωση στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπου φοιτούσαν κατά πλειοψηφία λευκoί Αμερικανοί.

How that COLORED sorority Fox News is mad VP Kamala Harris addressed today showed up to welcome her. FOX is mad because they know these Black women are on a mission and won’t be stopped. pic.twitter.com/9CYdP1ySJ8

— 🪷 Madam Auntie VP Kamala Harris for PRESIDENT! (@flywithkamala) July 24, 2024