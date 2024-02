Γιατί παντρεύονται οι άνθρωποι σήμερα; Η απάντηση στο Onassis Channel, στο YouTube

Σε πόσους γάμους πήγατε αυτό το καλοκαίρι; Πόσους φίλους με διαζύγιο έχετε; Γιατί όλο και περισσότεροι επιλέγουν να επισημοποιήσουν τη σχέση τους με σύμφωνο συμβίωσης; Γιατί δεν έχει επιτραπεί ακόμη στην Ελλάδα ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών; Εχει ξεφτίσει πια το στερεότυπο του αμετανόητου εργένη; Γάμος σημαίνει μονογαμία; Γάμος σημαίνει παιδιά; Ποιος είναι, επιτέλους, ένας καλός γάμος; Σηματοδοτεί ο γάμος την αρχή μιας νέας ζωής ή το τέλος της παλιάς;

Στη νέα συζήτηση της σειράς Society Uncensored, Love & Marriage, που κάνει ψηφιακή πρεμιέρα στο Onassis Channel στο YouTube την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου συμμετέχουν ομιλητές από τον δημοσιογραφικό, τον καλλιτεχνικό και τον ακαδημαϊκό χώρο, την Εκκλησία και τη βιομηχανία του γάμου.

Η συζήτηση κινηματογραφήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2023 παρουσία κοινού, ενώ στο επεισόδιο παρουσιάζονται συνεντεύξεις και στατιστικά στοιχεία που συλλέχθηκαν από τη Eurostat, την ΕΛΣΤΑΤ και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων.

Τα ερωτήματα που αφορούν τον γάμο είναι όσα και οι αιχμάλωτοι κόκκοι ρυζιού στα μαλλιά των νεονύμφων. Αν και στην πραγματικότητα όλα συναντιούνται στο εξής: τι κάνει τον γάμο έναν από τους πιο ανθεκτικούς κοινωνικούς θεσμούς;

Μπορεί η Gen Z να κριντζάρει με την ιδέα, θεωρώντας τον γάμο συντηρητικό κατάλοιπο άλλων εποχών και έκφανση της πατριαρχίας, μπορεί τα ζευγάρια που ζουν με ελεύθερη συμβίωση να έχουν αυξηθεί και οι καναπέδες των θεραπευτών ζεύγους να στενάζουν, μπορεί ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού να αντιμετωπίζει οικονομική δυσπραγία, όμως η βιομηχανία του γάμου θάλλει, με το τελετουργικό να εξακολουθεί να προκαλεί το ενδιαφέρον – ενίοτε και ρίγη συγκίνησης.

Η συζήτηση επιχειρεί να σηκώσει το πέπλο ενός μυστηρίου, με πολλούς μύθους και άλλες τόσες αντιφάσεις. Γιατί, παρά την παραδοσιακή του διάσταση, ο γάμος μπορεί να γίνει και μήτρα κοινωνικών τομών: η αναγνώριση του δικαιώματος των ομόφυλων ζευγαριών να παντρεύονται αποτελεί πλέον ηχηρό κοινωνικό αίτημα. Είναι ο γάμος η πολύτιμη σταθερά σε ένα συναισθηματικά χαοτικό σύμπαν; Και πού χωράει η αγάπη; Περιήγηση στο κάστρο που διχάζει: οι μέσα θέλουν να αποδράσουν από αυτό και οι έξω να το διαβούν.

Δείτε το trailer:

Πρόκειται για μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Σύλληψη και επιμέλεια σειράς: Πάσκουα Βοργιά, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

Στο επεισόδιο Love & Marriage συμμετέχουν:

Σελάνα Βροντή, δημοσιογράφος και κινηματογραφίστρια

π. Νικόλαος Δουληγέρης, εφημέριος Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Ψυρρή

Νίκος Ευσταθίου, δημοσιογράφος και συγγραφέας

Στέλλα Κάσδαγλη, συγγραφέας και συνιδρύτρια του Women On Top

Ειρήνη Παπαδάκη, επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αννα Σουρμπάτη, ιδρύτρια και επικεφαλής σχεδιασμού και συντονισμού του The Event Co

Συντονίζει η Μαρία Αθανασίου, δημοσιογράφος

Επιμέλεια: Λίνα Γιάνναρου, Πάσκουα Βοργιά, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Δημήτρης Γλύστρας, δημοσιογράφος, ιστορικός

Αγγελική Δεληθανάση, φοιτήτρια δραματικής σχολής

Αγγελική Ευαγγελοπούλου, ηθοποιός στην παράσταση «Romaland»

Λύο Καλοβυρνάς, ψυχοθεραπευτής, συγγραφέας

Ρεβέκκα Καμχή, ιδιοκτήτρια αίθουσας Τέχνης

Σουζάνα Κεγγίτση, content creator, ιδρύτρια της εταιρείας Hey, Beauty!

Μαρίνα Κομνηνού, co-head της εταιρείας ICE Digital Trade

Παναγιώτης Κτενάς, φοιτητής Βιολογίας

Μαρίνα Λεωνιδοπούλου, ιδρύτρια της εταιρείας δημοσίων σχέσεων Out of the Box

Θεόδωρος Παπακώστας, αρχαιολόγος

Μέλπω Σαΐνη, ηθοποιός στην παράσταση «Romaland»

Ελισάβετ Σφυρή, καλλιτέχνις

Βασίλης Σωτηρόπουλος, δικηγόρος

Ουαέλ Χαμπάλ, community organizer & leadership mentor, συνιδρυτής του Syrian and Greek Youth Forum

Φωτογραφία: Παύλος Φυσάκης

Τι είναι το Society Uncensored

Το Society Uncensored ξεκίνησε το 2020 ως σειρά ψηφιακών συζητήσεων της Στέγης, ως μια πηγαία ανάγκη να συζητήσουμε χωρίς λογοκρισία για όλα όσα μας απασχολούν στο «εδώ και τώρα», σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο. Κεντρικός πυρήνας το στρογγυλό τραπέζι, εκεί όπου άνθρωποι συναντιούνται για να συζητήσουν ανοιχτά και αδιαμεσολάβητα για όλα τα επίκαιρα και κρίσιμα ζητήματα της εποχής και της ελληνικής κοινωνίας.

#BlackLivesMatter, Hate Speech, Γυναικοκτονίες, Ενεργοί Πολίτες, Αναπηρία είναι μερικά από τα θέματα που έχουν συζητηθεί. Οι ψηφιακές συζητήσεις πλαισιώθηκαν από οπτικοακουστικό υλικό, συνεντεύξεις και στατιστικά στοιχεία που συνέλεξε η ομάδα της Στέγης σε συνεργασία με διεθνείς φορείς.

Με πάνω από 700.000 views στην πλατφόρμα του Onassis Channel στο YouTube, οι συζητήσεις προκάλεσαν σχόλια και αντιδράσεις, προβλημάτισαν και ευαισθητοποίησαν, άνοιξαν έναν γόνιμο διάλογο που συνεχίστηκε και συνεχίζεται στον φυσικό και στον ψηφιακό χώρο.

Oι συβολικές προβολές περιεχομένου των Society Uncensored στα social media (μέσα από αποσπάσματα, trailers κ.λπ.) αγγίζουν τα 5.5 εκατομμύρια, ενώ τα σχόλια (σε YouTube και λοιπά social media, σε περιεχόμενο σχετικό με το Society Uncensored) ξεπερνούν τα 16.000, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η Στέγη, πιστή στην αποστολή της, πυροδοτεί συζητήσεις.

Πλέον, οι ψηφιακές συζητήσεις Society Uncensored πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία στη Στέγη και το κοινό μπορεί να τις παρακολουθήσει ζωντανά και να γίνει μέρος ενός γόνιμου διαλόγου, μέσα από έναν κύκλο ερωταπαντήσεων με τους καλεσμένους ομιλητές.

LOVE & MARRIAGE

Society Uncensored 03

Online Πρεμιέρα 11.02.2024

Onassis Channel στο YouTube | 20:00

Χωρίς αντίτιμο ή χρονικό περιορισμό

Διάρκεια: 60’

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News