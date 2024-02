Οταν η αυτοβελτίωση συνάντησε τον ανοικτό γάμο

Κάθε έλληνας μικροαστός —όπως ο γράφων— που έχει ζήσει τη δεκαετία του 1990 θυμάται τα εξώφυλλα των lifestyle περιοδικών που έγραφαν πχ. για τα «100 πράγματα που πρέπει να έχει κάνει ένας άνδρας μέχρι τα 40».

Αν τότε που μετά βίας είχες συμπληρώσει τρία-τέσσερα από τα 100 ένιωθες αμήχανα, σήμερα, στην μεταπανδημική εποχή της αποδόμησης του lifestyle, όλα αυτά μοιάζει να συνέβησαν πριν από αιώνες «στη χώρα των Ζουλού» και όχι στο κοινό μας παρελθόν. Τόσο εκτός εποχής μοιάζουν. Αλλωστε οι «αυτοκράτορες» των 90s που συνετρίβησαν αφού πρώτα γνώρισαν τη χλεύη και άφησαν ανθρώπους απλήρωτους, περισσότερο ελεημοσύνη μοιάζουν σήμερα να ζητάνε παρά να συμπληρώσουμε τα προαπαιτούμενα της επιτυχίας. Για ποια επιτυχία άλλωστε να μιλήσουν;

Παρά ταύτα, η αγορά της «καλής ζωής», της ευεξίας και των δήθεν παρασήμων του «κύρους» και της «αξίας» βρίσκει πάντα τρόπους να μεταμορφώνεται και να επανέρχεται. Αυτές τις μέρες, στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Atlantic εντόπισα ένα άρθρο με τίτλο «Πολυσυντροφικότητα, η τελευταία μόδα της άρχουσας τάξης». Το υπογράφει ο καθηγητής περιβαλλοντικών σπουδών και λογοτεχνικός κριτικός Τάιλερ Οστιν Χάρπερ που διαπιστώνει μια νέα τάση: «Οι Αμερικανοί που απολαμβάνουν περισσότερο τα οφέλη του γάμου βρίσκονται στην ίδια κοινωνική τάξη που μπορεί να κηρύξει τη μονογαμία πασέ και βαρετή».

Ο Χάρπερ μιλάει για μια νέα εμμονή που ξεκίνησε «σαν μια σταγόνα» πριν από μερικά χρόνια, καθώς σειρές όπως το «Succession» και το «Σκηνές από έναν Γάμο» έφερναν τις ανοιχτές σχέσεις στα σαλόνια μας, και τώρα «έχει μετατραπεί σε πραγματική πλημμύρα». (Για να μην είμαστε άδικοι, και στις δύο σειρές, ιδίως στις «Σκηνές», βλέπουμε σε βάθος όψεις των σύγχρονων σχέσεων και των αδιεξόδων τους. Η εξωτερική ανάγνωση της πλοκής είναι αυτή που τροφοδοτεί τελικά τη μόδα του «polyamory», παρακάμπτοντας το νόημα)

HBO highlights Mira Phillips of Scenes from a Marriage as one of their 50 most iconic characters. pic.twitter.com/8xOgP6j4kq

— allie (@tinychastain) November 9, 2022