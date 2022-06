Γιατί ο Οσμπορν ξαφνικά το συζητάει για τα Γλυπτά

Ενα ακόμη βήμα στον αγώνα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα εκεί όπου ανήκουν. Χωρίς αμφιβολία σημαντικό. Για πρώτη φορά, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Οσμπορν δήλωσε ότι «είναι δυνατή μια συμφωνία» με την Ελλάδα.

‘I think there’s a deal to be done.’

Chairman of the British Museum George Osborne suggests that the Elgin Marbles could be returned to Greece ‘at least for a while’.@AndrewMarr9 | @George_Osborne pic.twitter.com/ZLqMwyA8vM

— LBC (@LBC) June 14, 2022