«Ζήτω η Ελλάδα!»: Ο Στίβεν Φράι Ταξιάρχης του Τάγματος του Φοίνικος

Ως μία από τις μεγαλύτερες τιμές που έχουν γίνει στη ζωή του χαρακτήρισε ο βρετανός ηθοποιός και συγγραφέας Στίβεν Φράι την απονομή του παράσημου του Τάγματος του Φοίνικος, με απόφαση της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου.

Το μετάλλιο επέδωσε την Τετάρτη στο Λονδίνο ο πρεσβευτής της Ελλάδας Ιωάννης Ραπτάκης.

Ο Φράι τιμάται για τη συμβολή στη διάδοση της γνώσης για την Ελλάδα στη Βρετανία, αλλά και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.

«Δεν εφηύρε η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ το Τάγμα του Φοίνικα, υπάρχει στα αλήθεια», γράφει σε tweet σε μια αναφορά στα βιβλία της σειράς «Χάρι Πότερ». Προσθέτει ότι είναι ενθουσιασμένος που εισάγεται στο αληθινό Τάγμα από τον έλληνα πρεσβευτή και προσθέτει στα ελληνικά: «Ζήτω η Ελλάδα!»

JKR did not invent the Order of the Phoenix. It truly exists. Thrilled & deeply honoured to have the REAL one conferred upon me by H.E. the Greek Ambassador today. Ζήτω η Ελλάδα! pic.twitter.com/nXfh4Q1VuG

— Stephen Fry (@stephenfry) April 21, 2021