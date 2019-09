Βρήκαν το ιρανικό τάνκερ στην Ταρτούς της Συρίας

Το θρίλερ με το ιρανικό δεξαμενόπλοιο «Adrian Darya 1» μπορεί να μην απασχολεί πλεον εντατικά τις ελληνικές Αρχές —καθώς… προσπέρασε την Καλαμάτα, όπου είχε δηλώσει ότι θα κατέπλεε— αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν παραμένει ενεργό και να απειλεί τις εύθραυστες ισορροπίες της ευρύτερης περιοχής της Αν. Μεσογείου. Καθώς το ταξίδι του θεωρείται μέρος της δράσης των Φρουρών της Επανάστασης, τους οποίους οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση, το πού βρίσκεται και πού θα καταλήξει το πολύτιμο φορτίο συνεχίζει να απασχολεί τον αμερικανικό παράγοντα— και όχι μόνον.

Το τάνκερ σταμάτησε να εκπέμπει σήμα ανοιχτά της Συρίας νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Αλλά εντοπίστηκε-φωτογραφήθηκε από δορυφόρο ανοιχτά του συριακού λιμανιού Ταρτούς, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο η Maxar Technologies Inc., αμερικανική εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας.

Η εικόνα που παρείχε η Maxar δείχνει το δεξαμενόπλοιο «Adrian Darya 1» πολύ κοντά στην Ταρτούς στις 6 Σεπτεμβρίου.

Το πλοίο απενεργοποίησε τον αναμεταδότη του στη Μεσόγειο, δυτικά της Συρίας, έδειξαν την Τρίτη δεδομένα της υπηρεσίας Refinitiv που παρακολουθεί τη ναυσιπλοΐα.

To τάνκερ, που είναι φορτωμένο με 2,1 εκατομμύρια βαρέλια ιρανικού αργού πετρελαίου, εξέπεμψε τελευταία φορά σήμα δίδοντας τη θέση του μεταξύ της Κύπρου και της Συρίας πλέοντας προς βορρά στις 15:53 ώρα Γκρίνουιτς (18:53 ώρα Ελλάδας) της Δευτέρας, σύμφωνα με τα δεδομένα αυτά.

Το πλοίο, το οποίο προηγουμένως ονομαζόταν «Grace 1», είχε συλληφθεί από τις ειδικές δυνάμεις του βρετανικού Πολεμικού Ναυτικού στα ανοικτά του Γιβραλτάρ την 4η Ιουλίου, καθώς υπήρχαν υποψίες πως σκόπευε να μεταφέρει αργό πετρέλαιο στη Συρία, παραβιάζοντας τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δύο εβδομάδες αργότερα, το Ιράν συνέλαβε σε αντίποινα ένα υπό βρετανική σημαία δεξαμενόπλοιο στο Στενό του Ορμούζ.

Το Γιβραλτάρ άφησε ελεύθερο το ιρανικό δεξαμενόπλοιο στις 15 Αυγούστου, αφού επιδόθηκαν επίσημες έγγραφες διαβεβαιώσεις από την Τεχεράνη ότι το φορτίο του δεν θα παραδιδόταν στη Συρία. Ακολούθησε ένα θρίλερ με τον προορισμό του στη Μεσόγειο καθώς κατά τον απόπλου του από το Γιβραλτάρ δήλωσε ως επόμενο σταθμό του ταξιδιού του (εδώ) την Καλαμάτα —για να συναντήσει την κάθετη αντίδραση των ελληνικών Αρχών (εδώ).

Ωστόσο ναυτιλιακές πηγές δηλώνουν ότι είναι πιθανό το τάνκερ να προσπαθήσει να κάνει μια μεταφορά από πλοίο σε πλοίο, αδειάζοντας μέρος του φορτίου του σε άλλο πλοίο μετά τη δήλωση του Ιράν ότι έχει ολοκληρωθεί μια πώληση.

Η Ουάσινγκτον έχει προειδοποιήσει τα κράτη κατά της παροχής βοήθειας στο πλοίο, σημειώνοντας ότι θα την θεωρήσει υποστήριξη σε μια τρομοκρατική οργάνωση, στην συγκεκριμένη περίπτωση, τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ έχει βάλει στην μαύρη λίστα το πλοίο αυτό.

Anyone who said the Adrian Darya-1 wasn’t headed to #Syria is in denial. Tehran thinks it’s more important to fund the murderous Assad regime than provide for its own people. We can talk, but #Iran’s not getting any sanctions relief until it stops lying and spreading terror! pic.twitter.com/saar05T8wt

— John Bolton (@AmbJohnBolton) September 6, 2019