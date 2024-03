Βρετανικά ΜΜΕ: «Ο επόμενος Τζέιμς Μποντ θα είναι αυτός»

Τα βρετανικά ταμπλόιντ είναι βέβαια: αυτός θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ, ο ηθοποιός που θα πάρει τη σκυτάλη ενσάρκωσης του θρυλικού κινηματογραφικού μυστικού πράκτορα από τον Ντάνιελ Κρεγκ, ο οποίος εγκατέλειψε τον ρόλο μετά από πέντε εξαιρετικά εμπορικές ταινίες: η Daily Mail και η Sun ανέφεραν την Τρίτη πως ο Ααρον Τέιλορ-Τζόνσον, 33 ετών και αστέρας ταινιών δράσης, είναι ένα βήμα από το να υπογράψει συμβόλαιο με τους παραγωγούς της σειράς του 007.

Βέβαια, ο Τέιλορ-Τζόνσον δεν έχει ακόμη αποδεχτεί επίσημα τον ρόλο, ωστόσο η Sun έγραψε πως του έχουν ήδη προτείνει συμβόλαιο και σύμφωνα με πηγές θα το «υπογράψει μέσα στην εβδομάδα».

British actor Aaron Taylor-Johnson formally offered role of James Bond and ‘will sign contract this week’ to take over from Daniel Craig pic.twitter.com/8Qh3oBYuZq

— The Sun (@TheSun) March 19, 2024