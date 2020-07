Τραμπ: Δεν χρειάζεται η μάσκα, ο κορονοϊός θα εξαφανιστεί

Οι ΗΠΑ έσπασαν το ψυχολογικό όριο των 140.000 νεκρών από τον κορονοϊό, πολιτείες όπως η Φλόριντα καταγράφουν 10.000 νέα κρούσματα την ημέρα, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι ο ιός θα εξαφανιστεί και πως η κατάσταση στη χώρα του διαφέρει από την Ευρώπη επειδή πολύ απλά οι Ευρωπαίοι δεν διεξάγουν πολλά τεστ.

Η νέα συνέντευξη του Τραμπ στο φιλόξενο γι’ αυτόν Fox News μεταδόθηκε την Κυριακή και δεν μας έκανε σοφότερους —πώς θα μπορούσε άλλωστε. Ομως κατέδειξε το γεγονός ότι ενώ απομένουν τρεισήμισι μήνες για τις προεδρικές εκλογές, ο ρεπουμπλικανός πρόεδρος θα πάει τα πράγματα όλο και πιο στα άκρα, είτε πρόκειται για την αντιμετώπιση της Covid-19 είτε για τον φυλετικό διαχωρισμό στις ΗΠΑ και τη ρατσιστική κληρονομιά του Νότου από τα χρόνια του Εμφυλίου.

Ο Τραμπ επανέλαβε ότι η Covid-19 θα «εξαφανιστεί» στο τέλος —με τι τίμημα σε ανθρώπινες ζωές όμως!— ενώ δήλωσε ότι είναι αντίθετος στην ιδέα να επιβληθεί η χρήση της μάσκας σε εθνικό επίπεδο, μολονότι κάτι τέτοιο ζητούν όλο και περισσότεροι ειδικοί και όχι μόνο.

«Στο τέλος θα έχω δίκιο. Ξέρετε, έχω πει: “Θα εξαφανιστεί”. Θα συνεχίσω να το λέω», είπε ο ένοικος του Λευκού Οίκου στη συνέντευξη που παραχώρησε στο «Fox News Sunday».

«Θα εξαφανιστεί και θα έχω δίκιο», επέμεινε.

Περισσότερα από 60.000 νέα κρούσματα Covid-19 καταγράφηκαν στη χώρα σε διάστημα 24 ωρών, σύμφωνα με την καταμέτρηση σήμερα του πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς, με αποτέλεσμα το σύνολο των μολύνσεων να ανέρχεται σε 3,7 εκατομμύρια από την έναρξη της πανδημίας. Το Reuters ανακοίνωσε ότι οι νεκροί από την επιδημία στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τους 140.000.

Προσπερνώντας τον αριθμό των θυμάτων ο Τραμπ στάθηκε στα δυσανάλογα πολλά κρούσματα και ισχυρίστηκε πως «πολλές από αυτές τις περιπτώσεις (τις νέες) είναι νέοι που θα θεραπεύονται σε μία ημέρα».

«Τρέχει η μύτη τους και το μετράμε αυτό ως ένα τεστ (…). Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους δεν θα έπρεπε καν να είναι κρούσματα», σημείωσε, εξηγώντας την ανομοιότητα με τους αριθμούς στην Ευρώπη, όπου ο αριθμός των μολύνσεων μειώθηκε, με τον αριθμό των τεστ.

«Δεν κάνουν διαγνωστικά τεστ. Δεν κάνουν διαγνωστικά τεστ», υπογράμμισε.

Αναφορικά με το ποσοστό θνητότητας, ο πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η χώρα του «έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά, ίσως το χαμηλότερο παγκοσμίως», κάτι που αμφισβητούν ειδικοί.

WATCH: President Trump on the current state of the virus.

“When you talk about mortality rates, I think it’s the opposite. I think we have one of the lowest mortality rates in the world.”

#FoxNewsSunday pic.twitter.com/WZ5d3OqklB

— FoxNewsSunday (@FoxNewsSunday) July 19, 2020