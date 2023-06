Τιμητικά Οσκαρ στην Αντζελα Μπάσετ και τον Μελ Μπρουκς

Μπορεί τον Μάρτιο να μην κέρδισε το Οσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία «Black Panther: Wakanda Forever», αλλά τον Νοέμβριο η Αντζελα Μπάσετ θα λάβει το τιμητικό αγαλματίδιο για το σύνολο της καριέρας της.

Οπως ανακοίνωσε η Ακαδημία του αμερικανικού κινηματογράφου, τιμητικά Οσκαρ θα λάβουν επίσης ο σκηνοθέτης Μελ Μπρουκς και η 81χρονη μοντέρ Κάρολ Λίτλετον, ενώ στη Μισέλ Σάτερ του Ινστιτούτου Σάντανς θα απονεμηθεί το ανθρωπιστικό βραβείο Τζιν Χέρσολτ.

Τα βραβεία «τιμούν τέσσερις πρωτοπόρους που έχουν μεταμορφώσει την κινηματογραφική βιομηχανία και έχουν εμπνεύσει γενιές κινηματογραφιστών και οπαδών του κινηματογράφου», ανέφερε σε δήλωσή της η πρόεδρος της Ακαδημίας Τζάνετ Γιανγκ.

Η 64χρονη Μπάσετ, προτάθηκε πρώτη φορά για Οσκαρ για τον ρόλο της στην βιογραφική ταινία «What’s Love Got To Do With» (Τίνα), όπου υποδύθηκε την Τίνα Τάρνερ.

Εχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες «How Stella Got Her Groove Back», «Malcolm X» και «Τα παιδιά της γειτονιάς».

Για την ταινία «Wakanda forever» κέρδισε φέτος Χρυσή Σφαίρα. Είναι μία από τις τέσσερις μόλις μαύρες ηθοποιούς που έχουν λάβει περισσότερες από μία υποψηφιότητες για Οσκαρ.

Ο Μελ Μπρουκς, ο οποίος γίνεται 97 ετών αυτή την εβδομάδα, είναι ένας από τους ελάχιστους αποδέκτες αυτού του τιμητικού βραβείου, ο οποίος έχει ήδη κερδίσει Όσκαρ: το 1969, θριάμβευσε στην κατηγορία πρωτότυπου σεναρίου για την πρώτη του ταινία, «The Producers» (Αυτοί οι τρελοί παραγωγοί).

Στη συνέχεια, ο Μπρουκς έγινε ένας από τους πιο αξιοσημείωτους σκηνοθέτες κωμωδίας στο Χόλιγουντ, κάνοντας αγαπημένες ταινίες όπως «Young Frankenstein» (Φρανκενστάιν Τζούνιορ) και «Blazing sadles» (Μπότες, σπιρούνια και καυτές σέλες).

Είναι ακόμη ένας από τους 18 ανθρώπους στον χώρο του θεάματος που έχουν καταφέρει να κερδίσουν βραβεία Γκράμι, Εμι, Τόνι και Οσκαρ.

Η Μισέλ Σάτερ, που ίδρυσε και διηύθηνε τα καλλιτεχνικά προγράμματα του Ινστιτούτου Σάντανς, έχει περάσει τέσσερις δεκαετίες στηρίζοντας ανεξάρτητους κινηματογραφιστές στα πρώτα τους βήματα στον κινηματογράφο.

Ταινίες όπως το «Bottle Rocket» (Κλέφτες κατά λάθος) του Γουές Αντερσον, το «Requiem for a Dream» (Ρέκβιεμ για ένα όνειρο) του Ντάρεν Αρονόφσκι, το «Me and You and Everyone we Know» (Εγώ, εσύ και όλοι οι γνωστοί) της Μιράντα Τζουλάι και το «Μία στάση πριν το τέλος» του Ράιαν Κούγκλερ αναπτύχθηκαν όλα στα Εργαστήρια του Σάντανς υπό τη διεύθυνσή της.

Η Κάρολ Λίτλετον είχε προταθεί για Οσκαρ καλύτερου μοντάζ για την πολυαγαπημένη ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «E.T. the Extra-Terrestrial» (E.T. o Εξωγήινος) και συνεργάστηκε με τον σκηνοθέτη Λόρενς Κάσνταν σε ταινίες όπως «The big chill» (Η μεγάλη ανατριχίλα) και «The Accidental Tourist» (Αταίριαστοι εραστές) και τον Τζόναθαν Ντάμι στις ταινίες «Beloved» (Αγαπημένη) και «The Manchurian candidate» (O άνθρωπος της Μαντζουρίας).

Αν και αυτά τα τιμητικά βραβεία δεν μεταδίδονται τηλεοπτικά, είναι από τις πιο αγαπημένες εκδηλώσεις για τους αστέρες του Χόλιγουντ, που θα κατακλύσουν το θέατρο τον Νοέμβριο σηματοδοτώντας την έναρξη της σεζόν των βραβείων.

