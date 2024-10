Τι απαντά η Χαμάς στο Ισραήλ μετά την εξόντωση του Σινουάρ

Ο Χαλίλ αλ-Χάγια, δεύτερος στην ιεραρχία της Χαμάς όσο ζούσε ο Γιαχία Σινουάρ, επιβεβαίωσε την Παρασκευή τον θάνατο του ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης μετά το πλήγμα των Ισραηλινών στο κρησφύγετό του στη Γάζα, ανακοινώνοντας πως «σκοτώθηκε υπερασπιζόμενος την Παλαιστίνη, με το κεφάλι ψηλά».

«Θρηνούμε τον θάνατο του μεγάλου ηγέτη, του μάρτυρα αδελφού, Γιαχία Σινουάρ» δήλωσε ο αλ-Χάγια σε βίντεο που μεταδόθηκε στο Al Jazeera. Ο θάνατος του αρχιτέκτονα της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου απλώς θα «ενδυναμώσει» την τρομοκρατική οργάνωση και την «αντίστασή» της, σύμφωνα με τον ίδιο.

Προσθέτει επίσης ότι οι 101 όμηροι που εξακολουθούν να κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα δεν θα απελευθερωθούν έως ότου «σταματήσει η επιθετικότητα» και οι ισραηλινές δυνάμεις αποσυρθούν από τη Γάζα.

«Η Χαμάς θα συνεχίσει (τον αγώνα) μέχρι την ίδρυση του παλαιστινιακού κράτους σε όλο το παλαιστινιακό έδαφος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ» διαβεβαίωσε ο Χαλίλ αλ-Χάγια.

A senior Hamas official has confirmed that its leader Yahya Sinwar was killed in combat with Israeli forces in Gaza, adding that he died defending Palestine until the last moments of his life. pic.twitter.com/5ZT4WNPSSz

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 18, 2024