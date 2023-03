Τέλος εποχής για το θρυλικό στούντιο United Recording

Ολοι οι θρύλοι έχουν ένα τέλος (με εξαίρεση, ίσως, τους Rolling Stones και τον Τζέιμς Μποντ). Η είδηση ότι το θρυλικό στούντιο ηχογράφησης United Recording στην Καλιφόρνια θα ρίξει τίτλους τέλους στις 3 Απριλίου έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία στους πιο «ψαγμένους» μουσικόφιλους ανά τον κόσμο.

Τα ποιοτικότερα ονόματα της σύγχρονης μουσικής έχουν διαβεί το κατώφλι της αίθουσας ηχογράφησης στην κεντρική λεωφόρο Σάνσετ Μπούλεβαρντ του Λος Αντζελες, από το 1959, όταν και πρωτάνοιξε τις πύλες του. Οι τοίχοι του έχουν απορροφήσει τους ήχους των βελούδινων φωνών του Φρανκ Σινάτρα και του Νατ Κινγκ Κόουλ, της μαγικής κιθάρας του Ερικ Κλάπτον και των ιδιοφυών ενορχηστρώσεων του Φιλ Σπέκτορ.

Η φθορά του χρόνου και η οικονομική κρίση, όμως, δεν άφησαν αλώβητο το στούντιο, που χαρακτηρίζεται ως το Abbey Road (το ιστορικό στούντιο ηχογράφησης των Beatles) της Καλιφόρνιας. Στις αρχές Μαρτίου, το United Recording απέλυσε σχεδόν όλους τους 16 εναπομείναντες υπαλλήλους του και ανακοίνωσε ότι στις 3 Απριλίου θα τερματίσει τις καθημερινές ηχογραφήσεις του.

Η ανακοίνωση, σύμφωνα με τους Times του Λονδίνου, έγινε από την εταιρεία ακινήτων Hudson Pacific Properties, που κατέχει την ιδιοκτησία του κτιρίου από το 2013. Σκοπεύει να νοικιάσει το στούντιο για γυρίσματα ταινιών και πιο προσοδοφόρες ειδικές εκδηλώσεις, ενώ θα προσφέρει ηχογραφήσεις «για μεγαλύτερες ελάχιστες κρατήσεις» – με άλλα λόγια, για επιλεκτικές, ακριβές παραγωγές.

Αυτά τα σχέδια, ωστόσο, χαρακτηρίζονται ως «αστείο» από τους πρώην υπαλλήλους, που λένε ότι μόνο ένας εργαζόμενος γλίτωσε τη «σφαγή». «Είναι παράλογο για μένα να προσπαθώ να διευθύνω ένα στούντιο αυτού του μεγέθους χωρίς άτομα ή προσωπικό» λέει ένας πρώην υπάλληλος στους Los Angeles Times.

«Δεν μπορείς απλώς να απενεργοποιήσεις και να ενεργοποιήσεις ξανά αυτές τις κονσόλες ελπίζοντας ότι όλα θα λειτουργήσουν σωστά. Μου φαίνεται σαν δημοσιοσχεσίτικη κομπίνα. Αν αυτό είναι το πραγματικό τους σχέδιο, είναι κακοσχεδιασμένο και δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσει» συμπληρώνει ο απολυθείς υπάλληλος.

Ο Μπιλ Πάτναμ, ιδρυτής της εταιρείας, ήταν ένας πρωτοπόρος μηχανικός ήχου που ξεκίνησε την Universal Recording το 1946 στο Ιλινόις, τραβώντας την προσοχή του Φρανκ Σινάτρα. Μετακόμισε στο Λος Αντζελες το 1957 και δύο χρόνια αργότερα ίδρυσε το στούντιο United Recording στη λεωφόρο Σάνσετ Μπούλεβαρντ.

Ο Σινάτρα, του οποίου το γραφείο στη δισκογραφική εταιρεία Reprise Records βρισκόταν στον επάνω όροφο, ηχογράφησε θρυλικά τραγούδια, όπως το «It Was a Very Good Year» και το «Strangers in the Night», στο στούντιο του Πάτναμ. Το δεύτερο ήταν και ο τίτλος του άλμπουμ που ηχογράφησε ο «Ol’ Blue Eyes» το 1966, το οποίο έφθασε στην κορυφή των αμερικανικών τσαρτς.

Ο Πάτναμ σύντομα δημιούργησε ένα παγκοσμίως κορυφαίο στούντιο ηχογράφησης, που έγινε πρότυπο για ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια. Το 2020, η Audio Engineering Society, οργανισμός αφοσιωμένος στην τεχνολογία ήχου, κατέταξε το United Recording ως ένα από τα «επτά ακουστικά θαύματα του κόσμου», δίπλα στο Abbey Road, το λονδρέζικο στούντιο που έγινε διάσημο από τους Beatles, και τα διάσημα Capitol Studios, στο Χόλιγουντ.

Ο Ρομπ Καβάλο, παραγωγός βραβευμένος με Γκράμι, που ηχογράφησε με το ροκ συγκρότημα Green Day στην United Recording, λέει: «Ο Μπιλ Πάτναμ είναι ένας τύπος για τον οποίο δεν μιλάμε πολύ, αλλά είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνος για τις τεχνολογικές εξελίξεις στον ήχο που ξεκίνησαν εκεί».

Η αλλαγή κατεύθυνσης της United Recording είναι τα πιο πρόσφατα άσχημα νέα για τη φθίνουσα μουσική βιομηχανία του Λος Αντζελες. Πέρυσι, η Capitol ανακοίνωσε ότι το διάσημο στούντιο της στον Πύργο της Capitol Records, στο Χόλιγουντ, θα κλείσει προσωρινά για δομικές επισκευές. Εν τω μεταξύ, το Bedrock.LA, ένας άλλος αγαπημένος χώρος των μουσικών, έκλεισε τον Δεκέμβριο.

Οι Los Angeles Times αναφέρουν ότι, στο πλαίσιο της νέας πολιτικής της, η United Recording θα απαιτεί πλέον από τους μουσικούς να προμηθεύουν τους δικούς τους μηχανικούς, αντί να βασίζονται στο προσωπικό τού στούντιο. Με άλλα λόγια, παραδέχεται ότι το στούντιο δεν είναι αυτόνομα λειτουργικό, όπως καταγγέλλουν και οι απολυμένοι υπάλληλοί του.

Εκπρόσωπος του στούντιο δήλωσε: «Η United Recording είναι ένα από τα πιο γνωστά και διάσημα στούντιο ηχογράφησης της βιομηχανίας ψυχαγωγίας και οι αλλαγές που κάναμε θα διατηρήσουν αυτή την κληρονομιά ανέπαφη, ενισχύοντας την οικονομική θέση του στούντιο και διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πελάτες μας θα έχουν την καλύτερη δυνατή εμπειρία».

Μουσικοί και παραγωγοί είναι ανήσυχοι για τα σχέδια της Hudson Pacific για το στούντιο. Το 2017 η εταιρεία υπέβαλε αίτηση στην πόλη του Λος Αντζελες για κατεδάφιση του κτιρίου και των γύρω περιοχών, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για πολλαπλά πολυώροφα κτίρια. Η United Recording θα μεταφερθεί στο εσωτερικό των νέων κτιρίων, βάσει αυτών των σχεδίων. Η αίτηση εγκρίθηκε το 2020, αλλά οι εργασίες κατεδάφισης δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα.

Τα στούντιο της United Recording έχουν αφήσει το στίγμα τους σε πολλές σημαντικές δισκογραφικές κυκλοφορίες, που διαπερνούν τις μουσικές γενιές, από το άλμπουμ-ορόσημο «Modern Sounds in Country and Western Music» του Ρέι Τσαρλς, μέχρι το βραβευμένο με Γκράμι «Sea Change» του Μπεκ και το «4:44» του Jay-Z, για να αναφέρουμε μόνο λίγα αλλά ενδεικτικά.

