Τελ Αβίβ: Πύραυλο εναντίον του αεροδρομίου εκτόξευσαν οι Χούθι

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν νωρίς το πρωί της Παρασκευής ότι αναχαίτισαν έναν ακόμη πύραυλο που εκτόξευσαν οι Χούθι από την Υεμένη, προτού εισέλθει στον ισραηλινό εναέριο χώρο.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκαν σειρήνες της αεράμυνας σε αρκετές περιοχές του κεντρικού Ισραήλ εξαιτίας του ενδεχομένου να πέσουν συντρίμμια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ούτε ζημιές από τις ισραηλινές αρχές.

Η αναχαίτιση ανακοινώθηκε μερικές ώρες μετά τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον διαφόρων υποδομών σε περιοχές ελεγχόμενες από τους Χούθι, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς αεροδρομίου στη Σανάα, την πρωτεύουσα της Υεμένης.

Μάλιστα, την ώρα των βομβαρδισμών, βρισκόταν στο αεροδρόμιο ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν οι Χούθι, τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 40 τραυματίστηκαν στους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

