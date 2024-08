Ταραχές στο Σάντερλαντ για τη δολοφονία των κοριτσιών: Συγκρούσεις διαδηλωτών με αστυνομικούς

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το Σάντερλαντ της Αγγλίας το βράδυ της Παρασκευής. Το κύμα βίας πυροδοτήθηκε από τη δολοφονία τριών μικρών κοριτσιών στο Σάουθπορτ.

Διαδηλωτές που φώναζαν συνθήματα κατά των μεταναστών επιτέθηκαν με πέτρες εναντίον αστυνομικής δύναμης η οποία είχε αναπτυχθεί κοντά σε τέμενος της πόλης, πυρπόλησαν ένα αυτοκίνητο και προκάλεσαν πυρκαγιά δίπλα σε αστυνομικό τμήμα, όπως μετέδωσε το BBC.

Second police station destroyed in Sunderland as the people revolt.

You should’ve listened @Keir_Starmer pic.twitter.com/XK6URXjM6P

— Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) August 2, 2024