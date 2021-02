Τα γκάτζετ της KGB βγαίνουν στο σφυρί στο Μπέβερλι Χιλς…

Aξεσουάρ των κατασκόπων που χρησιμοποιούνταν από τις σοβιετικές μυστικές υπηρεσίες θα πωληθούν σε δημοπρασία στο Μπέβερλι Χιλς.

Η πώληση οργανώνεται από τον αμερικανικό οίκο Julien’s Auctions, που είναι εξειδικευμένος στην «ποπ κουλτούρα» και ιδιαίτερα σε αντικείμενα που ανήκαν σε διασημότητες ή συνδέονται με τον κόσμο του θεάματος και των σπορ. Κατά κάποιο τρόπο και αυτά της KGB είναι αντικείμενα μιας «ποπ κουλτούρας».

Τα γκάτζετ δεν έχουν σε τίποτε να ζηλέψουν σε εφευρετικότητα από τις δημιουργίες του Κιου στις ταινίες του Τζέιμς Μποντ. Μεταξύ τους οι μικροσκοπικές φωτογραφικές μηχανές, που ήταν ευρύτατα διαδεδομένες μεταξύ των κατασκόπων στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Κρύβονταν στα ρούχα και σε κάθε αντικείμενο που μπορεί κανείς να φανταστεί: από τις κομψές γυναικείες τσάντες και τις πόρπες, μέχρι και τις βούρτσες παπουτσιών, τα σπιτάκια για πουλιά, τα δαχτυλίδια και τις γραβάτες.

Περιλαμβάνεται ακόμη ένα αντίγραφο της ομπρέλας με τη δηλητηριασμένη μύτη που χρησιμοποιήθηκε για να δολοφονηθεί ο διαφωνών βούλγαρος συγγραφέας Γκεόργκι Μαρκόφ, το 1978 στο Λονδίνο. Αυτή η περιβόητη «βουλγαρική ομπρέλα» εκτιμάται ότι θα πωληθεί για 3.000 έως 5.000 δολάρια.

Ενα άλλο κλασικό «όπλο» του μυστικού πράκτορα ήταν το μικρόφωνο, που μπορούσε να κρυφτεί μέσα σε σταχτοδοχεία, στιλό ή πορσελάνινα πιάτα.

Εξίσου εμβληματικό στις ταινίες κατασκοπείας – αλλά και πραγματικό γκάτζετ- είναι το ψεύτικο δόντι που περιέχει υδροκυάνιο. Το δόντι είχε κατασκευαστεί για να σπάει όταν το δάγκωνε κανείς με συγκεκριμένο τρόπο, έτσι ώστε οι πράκτορες που συλλαμβάνονταν να μπορούν, αν είναι απαραίτητο, να βάλουν στα γρήγορα τέλος στη ζωή τους για να αποφύγουν τα βασανιστήρια και τις αποκαλύψεις υπηρεσιακών μυστικών, εξηγεί ο οίκος δημοπρασιών. Ενα δείγμα τέτοιου δοντιού υπολογίζεται ότι θα πιάσει από 800 έως 1.200 δολάρια.

Μεγάλο μέρος των αντικειμένων που θα βγουν σε πλειστηριασμό στις 13 Φεβρουαρίου, ταυτόχρονα στο Μπέβερλι Χιλς και μέσω Διαδικτύου, βρίσκονταν στα χέρια αληθινών μυστικών πρακτόρων και έφτασαν στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την πτώση της ΕΣΣΔ. Είχαν συγκεντρωθεί στο εφήμερο «Μουσείο της KGB» που άνοιξε τον Ιανουάριο 2019 στη Νέα Υόρκη, αλλά έχει έκτοτε κλείσει εξαιτίας της πανδημίας της Covid-19.

“The Cold War Relics Auction Featuring The KGB Espionage Museum Collection” the world’s first auction offering artifacts from the the Cold War era. Taking place Saturday, February 13, 2021 @ #JuliensAuctions in Beverly Hills and online at https://t.co/llNVWc8uHP. #coldwar #KGB pic.twitter.com/nZeCw1OSIQ

— Juliens Auctions (@JuliensAuctions) February 2, 2021