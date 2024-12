Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά τη Λωρίδα της Γάζας

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας τις πρώτες πρωινές ώρες, δήλωσαν εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών του παλαιστινιακού θύλακα.

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 20 τραυματίστηκαν όταν η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έπληξε σπίτι στη συνοικία Ζαϊτούν της πόλης της Γάζας, κατά τις πηγές αυτές. Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών τόνισαν πως ο απολογισμός αυτός είναι προκαταρκτικός κι είναι πολύ πιθανό να γίνει ακόμη πιο βαρύς, καθώς υπήχανπολλοί παγιδευμένοι στα συντρίμμια.

Παράλληλα, πέντε μέλη δημοσιογραφικής ομάδας σκοτώθηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν χτυπήθηκε στην περιοχή όπου βρίσκεται το νοσοκομείο Αλ Αουντα, στη Νουσέιρατ (κεντρικά), σύμφωνα με τις υγειονομικές Αρχές. Επρόκειτο για ομάδα του τηλεοπτικού δικτύου Αλ Κουντς Αλ Γιουμ (πρόκειται για Μέσο προσκείμενο στον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ).

Παλαιστινιακά ΜΜΕ τόνισαν πως το βαν του τηλεοπτικού σταθμού ανέγραφε εμφανώς «Τύπος» κι εξήγησαν πως η ομάδα το χρησιμοποιούσε για μεταδίδονται απευθείας πλάνα από το νοσοκομείο.

