«Συλλυπητήρια στην Ελλάδα για το δυστύχημα»: Επικοινωνία Μπλίνκεν με Δένδια

Ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας δέχθηκε τηλεφώνημα του ομολόγου του των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος εξέφρασε ειλικρινή συλλυπητήρια για το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο κ. Δένδιας ευχαρίστησε τον αμερικανό ομόλογό του για τη συμπαράσταση στον ελληνικό λαό σε αυτές τις στιγμές πένθους.

Τα συλλυπητήριά της στους συγγενείς των θυμάτων εξέφρασε νωρίτερα και η αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα.

The Mission Greece community is deeply saddened by the news of the tragic train collision this morning in central Greece. Our hearts go out to the families and loved ones of those who lost their lives or were injured. We stand w/Greece and thank the efforts of the rescue workers.

