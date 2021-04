Στον Τσαβούσογλου ο πρέσβης Διάμεσης για την επίσκεψη Δένδια στην Αγκυρα

Κατά την πρόσφατη συνάντησή του (εδώ) με τον τούρκο πρεσβευτή στην Αθήνα, Μπουράκ Οζουγκέργκιν, o υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, είχε επαναλάβει την πρόθεσή του να μεταβεί στην Αγκυρα για το προγραμματισμένο στις 14 Απριλίου ραντεβού με τον τούρκο ομόλογό του, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, εφόσον όμως το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Και παρά τις νέες προκλήσεις με τα νέα επαναλαμβανόμενα επεισόδια εργαλειοποίησης του Μεταναστευτικού από το καθεστώς Ερντογάν που φέρνουν τις δύο χώρες ένα βήμα πριν το «θερμό επεισόδιο» στο ανατολικό Αιγαίο, αλλά και τις επιθετικές δηλώσεις τούρκων αξιωματούχων, όπως η τελευταία από τον υπουργό Αμυνας Χουλουσί Ακάρ που υποτιμητικά κάλεσε τους Ελληνες να συμπεριφέρονται ανάλογα με το μπόι τους και να μην ξοδεύουν άδικα για εξοπλισμούς, η συνάντηση Δένδια – Τσαβούσογλου δείχνει να προχωρά κανονικά.

Οι προεργασίες για την επίσκεψη Δένδια στην τουρκική πρωτεύουσα φέρεται να εισέρχονται στην τελική ευθεία και την Τετάρτη ο έλληνας πρεσβευτής στην Τουρκία Μιχάλης-Χρήστος Διάμεσης έγινε δεκτός από τον τουρκο υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, με τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας να «ανεβάζει» μάλιστα τη σχετική φωτογραφία στον λογαριασμό του στο Twitter

#Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın önümüzdeki haftaki ziyareti öncesinde Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'i kabul ettik.

Received Ambassador of #Greece Michael-Christos Diamessis ahead of Foreign Minister Nikos Dendias’ visit next week. pic.twitter.com/XQ77fTWfo5

— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) April 7, 2021