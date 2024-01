Στις φλόγες η Μέση Ανατολή: Και η Ιορδανία βομβάρδισε στόχους στη Συρία

Αεροπορικές επιδρομές, που φέρεται ότι πραγματοποιήθηκαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης από την Ιορδανία, στοίχισαν τη ζωή σε 10 ανθρώπους, περιλαμβανομένων παιδιών, σύμφωνα με συριακά μέσα ενημέρωσης.

Ο στρατός της Ιορδανίας έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες μια εκστρατεία εναντίον εμπόρων ναρκωτικών έπειτα από συγκρούσεις τον περασμένο μήνα με δεκάδες άτομα ύποπτα για σχέσεις με φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές, τα οποία μετέφεραν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών μέσω των συνόρων με τη Συρία, μαζί με όπλα και εκρηκτικά.

Το τοπικό μέσο ενημέρωσης Sham F.M. μετέδωσε ότι ιορδανικές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν δύο σπίτια στην πόλη Αρμάν στη νότια επαρχία Σουβάιντα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν όσοι βρίσκονταν εκεί.

Ο Suwayda24, συριακό ειδησεογραφικό site που παρακολουθεί τις εξελίξεις στην επαρχία, ανέφερε πως ταυτόχρονες αεροπορικές επιδρομές στη διάρκεια της νύχτας έπληξαν συνοικία της Αρμάν, στο νοτιοανατολικό τμήμα της επαρχίας, κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από τις επιδρομές σκοτώθηκαν 10 άμαχοι -δύο παιδιά, πέντε γυναίκες και τρεις άνδρες. Ωστόσο η πηγή αυτή δεν έκανε λόγο για ιορδανικά πλήγματα.

Jordanian warplanes commit a massacre against civilians and children in Suwayda Governorate, southern Syria:

The town of Arman, in the southeastern countryside of Suwayda, witnessed a massacre that claimed the lives of at least ten civilians, most of them women and children, as… pic.twitter.com/8WgVnihC1E

— Fared Al Mahlool | فريد المحلول (@FARED_ALHOR) January 18, 2024