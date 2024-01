Γερμανία: Μουσουλμάνοι μαθητές είχαν ιδρύσει «αστυνομία της Σαρία» σε λύκειο

Αυστηρούς ισλαμικούς κανόνες ήθελαν να επιβάλουν στο σχολείο τους στο Νόις της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας τέσσερις μουσουλμάνοι, 17 έως 19 ετών, οι οποίοι αυτοαποκαλούνταν «αστυνομία της Σαρία».

Το περιοδικό Focus δίνει συνέχεια στο θέμα που αποκαλύφθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, αποκαλύπτοντας ότι οι μαθητές είχαν επιχειρήσει να επιβάλουν τον λιθοβολισμό ως τιμωρία για τους «παραβάτες» συμμαθητές τους και είχαν ζητήσει μεταξύ άλλων να χωριστούν τα αγόρια από τα κορίτσια, τόσο στις αίθουσες διδασκαλίας όσο και στο μάθημα κολύμβησης.

Το ίδιο, για αυτούς, θα έπρεπε να ισχύει και για τους καθηγητές.

Οι μουσουλμάνοι μαθητές του σχολείου δέχονταν, αναφέρεται στο δημοσίευμα, ισχυρή πίεση προκειμένου να προσεύχονται πέντε φορές την ημέρα, να τελειώνουν τα μαθήματά τους νωρίτερα τις Παρασκευές προκειμένου να προσευχηθούν, να τους διατεθεί ειδικός χώρος προσευχής και οι μαθήτριες να καλύπτουν το κεφάλι, τα χέρια, τα πόδια και τους αστραγάλους τους.

Το προηγούμενο καλοκαίρι, κάποιοι άλλοι μαθητές είχαν επιχειρήσει να επιβάλουν ανάλογους κανόνες σε γυμνάσιο της Βόννης.

Islamized Germany: Sharia Patrols

Muslim Students Form Sharia Patrols, Enforce Islamic Law in German Schools, Violators Face Stoning and Torture

In the heart of North Rhine-Westphalia, a high school in Neuss (one of many) grapples with self-appointed Muslim students forming… pic.twitter.com/mmcNp2Yumd

— Amy Mek (@AmyMek) January 15, 2024